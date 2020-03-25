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"Hayat eve sığar" kampanyasında yer alan Burak Özçivit ve dizi ekibi, Kuruluş Osman'ın setine çağrıldı

25 Mart 2020 22:58

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit ve dizi ekibi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen dizi setine çağrıldı. 

Jurnal Türkiye’nin haberine göre dizi oyuncuları ile set çalışanları Whatsapp üzerinden mesaj atılarak işe çağrıldı. Whatsapp üzerinden gönderilen mesajda, kimin, hangi saatte gelmesi gerektiği de yazıldı. Bir çalışanın evde yaşlı insanı olduğu için sete gelmeye itiraz ettiği ancak yayıncı kanalın setin çalışması için baskı yaptığı öğrenildi.

Oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs'e karşı yürütülen mücadele kapsamında "Hayat eve sığar" projesinde yer alıyor. 

 

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