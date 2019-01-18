Hayaller Doğu Ekspresi, gerçekler Kartal Adliyesi

Emekli arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresi’ni kullanarak Kars’a gitmek isteyen bir grup kadın, dolandırıldı.

Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre, İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sevcan Yönet, arkadaşlarıyla birlikte Doğu Ekspresi’ni kullanarak Kars’a gitmek istedi. Ocak ayında yapmayı planladıkları seyahat için 4 ay öncesinden rezervasyon yaptıran grup, dolandırıldı.

Olay, grubun tur şirketini arayıp rezervasyon yaptırmak istemesiyle başladı. “Tur yetkilisi” olduğunu iddia eden kişi, şirket hesabında işlem sıkıntısı olduğu gerekçesiyle bir kişi için belirlenen 1500 liralık tur parasını kendi kişisel hesabına göndermelerini istedi.

Seyahate 2 gün kala gruptaki kadınlar otel rezervasyonu yapılmayınca durumdan şüphelendiler ve “şirket yetkili” olarak tanıdıkları kişiyi aradılar.

Grup, ilk olarak konuştukları kişiye ulaşamadılar ancak şirket sahibi ile görüşebildiler. Şirket sahibi, ilk konuştukları kişinin tur ücretlerini zimmetine geçirip kayıplara karıştığını söyledi. Şirket sahibi biraz daha para vermelerini isteyerek mağduriyeti çözeceğini iddia etti. Mağdurlar, bunun üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların şikayetinin ardından tur şirketi ve çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Sevcan Yönet sorumluların ceza almasını istediklerini söyleyerek, “Bir emekli grup arkadaşım 30 kişi kadar Doğu Ekspresi’yle Kars’a gidip gezmeyi planladık. Paralarımızı yatırdık. Şirket yetkilisi kendi hesabına yönlendirdi. Biraz orada şüphelendik ama doğrusu hepimize aynı şey olunca fazla da, özel tur gibi düşündük. Sonra da o kişiye ulaşamadık. Paraları zimmetine geçirdi ve dolayısıyla geziyi yapamadık, mağdur kaldık. Şirket sahibine ulaştık. Biraz daha üstüne ilave ederseniz, yarısını da zararın ben karşılayım yapalım bu turu dedi ama onu da bizler kabul etmedik doğal olarak” dedi.