-Hayalini kurduğu bebeğini kucağına alamadı BATMAN (A.A) - 27.09.2011 - Batman'da teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru (31) ile kızı Sultan Doru'nun (4) cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verildi. PKK'lı teröristlerce polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Mizgin Doru ve kızı Sultan Doru'nun cenazeleri yakınları tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyüne getirildi. Anne ve kızının cenazeleri köydeki Zilan Mezarlığı'na yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Bu arada saldırıda yaralanan Mizgin Doru'nun eşi Talat Doru ve ilköğretim 1. sınıfta öğrenim gören kızı Şeyma Doru'nun Özel Dünya Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. -Hacca gidecek olan anne ve babasını ziyarete gitmişlerdi- Talat Doru'nun kuzeni Ömer Atmalar, Talat Doru'nun anne ve babasının pazar günü Batman'dan hacca gidecek olan ilk kafile içerisinde yer aldığını, bu nedenle Talat'ın eşi ve çocuklarıyla Örmegöze köyündeki anne ve babasını ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyaret dönüşü Doru ailesinin bulunduğu aracın kurşunların hedefi olduğunu belirten Atmalar, ''Olayı duyunca büyük bir şok yaşadık. Acımız büyük. Bir yandan 2 can toprağa verdik, bir yandan geriye 4 çocuk kaldı. Mizgin'in 4 kızı vardı. En büyük kızı 5. sınıf öğrencisi Hivda, 3. sınıf öğrencisi Nurda, 1. sınıf öğrencisi Şeyma ve en küçük kızı 4 yaşındaki Sultan'dı. Ayrıca bebek bekliyordu'' dedi. -Erkek çocuk istiyordu Talat Doru'nun kız kardeşi Hanım Balin ise yengesi Mizgin Doru'nun erkek çocuğu olabilmek için tekrar hamile kaldığını söyledi. Mizgin Doru'nun çocuklarını çok sevdiğini dile getiren Balin, ''Mizgin kızlarını çok seviyordu. Ancak bir erkek çocuğu olmasını da çok istiyordu. Bu nedenle hamile kaldı. Ama çocuğunu kucağına alamadı. Yengemi çok seviyorduk. Çok iyi bir insandı. Nasıl böyle bir şey olur? Kim yaptıysa Allah belalarını versin. Acımız çok büyük'' diye konuştu. Bu arada saldırıda hayatını kaybeden Mizgin Doru'nun karnındaki bebek hastanede yapılan müdahale sonucu sezaryen ile kurtarıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan erkek bebeğin yaşatılmaya çalışıldığı öğrenildi. -Olay- Batman Valiliğince yapılan açıklamada, Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda 3 terörist tarafından polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı, 8 aylık hamile bir kadının hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ölen kadının karnındaki bebeğin sağ olarak kurtarıldığı ve yaşatılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda yine aynı aileden bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 8 yaşındaki kız çocuğu ile babanın yaralandığı bilgisi verilmişti. Durumu ağır olan baba ile kızının özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı kaydedildi. Açıklamada, yapılan takip sonucu teröristlere ''teslim ol'' çağrısında bulunulduğu, çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı belirtilerek, ''Ateşle karşılık veren terörist grupla çıkan çatışmada 3 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, 2 güvenlik görevlimiz hafif yaralanmıştır'' denildi.