Hayal'in gizli telefonunun sahibi yaşamıyor!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastının baş aktörlerinden Yasin Hayal'in kullandığı gizli telefon hattının sahibi ortaya çıktı. Trabzon'daki McDonald's bombalamasının hemen ardından, Hayal'in kullandığı ve yurtdışı ile 53 görüşme gerçekleştirdiği hat 1979 doğumlu Esat Yorulmaz'a ait.





Hrant Dink öldürüleli neredeyse 2 yıl oldu. Tetiği çeken Ogün Samast yakalandı, Yasin Hayal, Erhan Tuncel bağlantıları ortaya çıktı. Ancak cinayet tam olarak aydınlatılamadı. Hala karanlıkta kalan noktalar var.

Bunlardan biri de Yasin Hayal'in McDonald's bombalaması sırasında kullandığı gizli telefon hattı. Hayal'in "0537 506 55... " diye başlayan gizli telefon hattını 2004 yılında, yani Trabzon'daki McDonald's bombalaması sırasında kullandığı Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı raporla ortaya çıktı.



Gizli hatla 53 yurtdışı görüşme



Hayal, bu hatla 24 Ekim 2004 günü saat 13.30'da Trabzon McDonald's'a bombayı attıktan hemen sonra saat 14.17'de Almanya'yı aramıştı. Sadece Almanya'yı da değil kayıtlara göre, aynı hattan art arda Amerika ve İsviçre de aranmıştı.

Hayal gizli hatla 53 yurtdışı görüşme yaptı

Yapılan istihbarat çalışmasına göre, daha önce Emniyet'in saptayamadığı ancak, Teftiş Kurulu müfettişlerinin ortaya çıkardığına göre, Hayal gizli hatla 53 yurtdışı görüşmesi yaptı. Hayal'in telefon bağlantıları Almanya başta olmak üzere, Hollanda, İsviçre, Rusya, Kıbrıs ve hatta ABD'ye kadar uzandı.



Gizli hatla ilgili incelemeyi yapan uzmanlar, yurtdışı şeklinde görünen görüşmelerin aslında yurtiçinde bulunan şahıslarla, internet üzerinden yapılan görüşmeler olabileceği ihtimali üzerinde de durdu. Ancak daha fazla ayrıntı ortaya çıkartılamadı.



Teftiş Kurulu'nun talebine savcılık izin vermedi



Teftiş Kurulu'nun telefon hattıyla ilgili inceleme talebine Ankara ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıkları "konu yargıda" gerekçesiyle izin vermedi. Adalet Bakanlığı da "Biz yargıya müdahale edemeyiz" diyerek kurulun gizli hatla ilgili inceleme isteğini geri çevirdi.

Görüşme ayrıntılarına yargı engeli nedeniyle ulaşamayan Başbakanlık müfettişleri, Hayal'in kullandığı hattın sahibinin peşine düştü.



Esat Yorulmaz artık hayatta değil!



Hat, Burdur-Yeşilova nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Esat Yorulmaz'a aitti. Üstelik Yorulmaz'a ait tek hat Hayal'in kullandığı numara da değildi. Esat Yorulmaz üzerine kayıtlı çok sayıda cep telefonu hattı da ortaya çıkarıldı. Müfettişler, ikamet adresi Denizli olarak gözüken Esat Yorulmaz'a ulaşarak hatla ilgili detaylı bilgi almak istedi. Ama olmadı.



Silahı temin eden de öldü



Çünkü Esat Yorulmaz'ın Dink suikastinden yaklaşık 7 ay sonra trafik kazası geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede de bir gün sonra da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bu, Dink dosyasında karşılaşılan ikinci kaza sonucu ölümdü. Çünkü tetikçi Ogün Samast'ın suikastte kullandığı silahı 300 YTL para ödeyerek temin ettiğini söylediği Ömer Pulatoğlu da suikastten yaklaşık 6 ay önce deniz kazasında ölmüştü.

