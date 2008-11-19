Toro Rosso'nun Barcelona testinde şans verdiği üç pilotun en hızlısı olarak dikkat çeken Takuma Sato, "eğer bu koltuğu kaparsam hayalim gerçek olur" dedi.





Gelecek sezon için yarış pilotu arayan Toro Rosso, listesindeki adaylara Barcelona testinde şans veriyor. Testin ilk iki gününde İtalyan takımının denediği üç isim arasında en etkileyici performansı, Honda ve Super Aguri'nin eski pilotu Takuma Sato sergiledi.



Sato ilk gün piste çıkan 16 pilotu da geride bırakıp birinci olurken, ikinci gün Red Bull'dan Sebastian Vettel'in arkasında ikinciliği elde etti. Geçtiğimiz yıl STR'de yarış pilotu olan Sebastien Bourdais ve Red Bull'un desteklediği genç Sebastien Buemi, Sato'nun temposuna yetişemedi.



Son Formula 1 deneyimini geçtiğimiz sezonun ilk yarısında iflas bayrağını çeken Super Aguri'de geçiren Sato, Toro Rosso gibi güçlü bir takımda yarışma ihtimalinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.



İki buçuk yıl geçirdiği Super Aguri'de özel anıları olmasına rağmen asla başa oynama şansı yakalayamadığına dikkat çeken Japon pilot, "sadece sürücü gözüyle baktığımda hep rekabetçi bir araç istemişimdir. Şimdi bir şans var. Böyle bir takım için yarışmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi olur" dedi.



Takuma Sato, bugüne kadar STR3 kadar hızlı bir araç kullanmadığını, ancak Formula 1'de yer alan her takıma duyduğu saygı nedeniyle bir kıyaslamaya girmeyeceğini ifade etti.



Sato, aracın gücünün ve Toro Rosso takımındaki olumlu atmosferin, İtalyan takımını kendisi için çok cazip hale getirdiğini belirtti.

