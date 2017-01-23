"Hayalim Eren Keskin gibi hak savunucusu bir avukat olup LGBTİ’lerin sıkıntılarıyla mücadele etmek"

55 yaşında üniversiteye başlayan LGBTİ aktivisti Ebru Kırancı "Hayalim Eren Keskin gibi hak savunucu bir avukat olup LGBTİ'lerin sıkıntılarıyla mücadele etmek" dedi.

Şişli Adalet Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Kırancı, trans bireylere “Başarabiliriz” çağrısı da yapıyor.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Kırancı’nın, eğitim hayatına dönmesinin en önemli nedeni, trans kimliğini kabul ettirene dek yaşadığı baskılar. Ailesi ve sosyal çevresi değişimini çok zor kabullenmiş.

Ağabeyi yıllardır görüşmüyor. Şiddete maruz kalmış, zorla Hacettepe Tıp Fakültesi Psikiyatri servisine yatırılmış: “Hastaneden izinli çıktım. Geri döndüğümde, ayağımda çok şık topuklu ayakkabılar vardı. Doktor, ‘senin düzeleceğin yok’ dedi. Doktorlarda hâlâ çok ilerleme yok. Doktorların, hâkimlerin, savcıların bu konularda eğitim almaları şart.” Kırancı, hayatının en zor günlerini askerdeyken yaşamış. Bilecik, ardından da Hakkâri’de geçen askerlik günlerini şöyle anlatıyor: “Çok fazla hakarete maruz kaldım. Askerlik tam bir işkenceydi. Biter bitmez arkamı dönerek kaçtım.” Zonguldak Belediyesi’nde memur olan Kırancı, yeni bir hayat kurma umuduyla geldiği İstanbul’da ise seks işçiliği yapmak zorunda kaldığını anlatıyor. 18 yıl boyunca hemen hemen her gece istemeden inmiş caddelere... O yılları, iki kelimeyle özetliyor: “Çok zor.”

Rol modeli Keskin

Kırancı, annesinin yatırdığı sigorta sayesinde emekli olunca yeni bir yol çizebilmiş. Otobanda tanıştığı Maria Binder’e olan aşkı ise tümüyle hayatını değiştirmiş. Maria ile bir ay önce Berlin’de evlenmişler. Arkadaşlarının önerisi üzerine üniversite sınavına giren Kırancı, “İkinci sınıftayım. İlk dönem final sınavlarımız bitti. Tek dersten bütünlemeye kaldım. Okulumu ve hocalarımı çok seviyorum. Bu yıl dikey geçiş sınavına gireceğim. Hayalim Eren Keskin gibi hak savunucusu, bir avukat olabilmek. Ülkede yasama, yürütme, yargının hali ortada. Avukat olup özellikle LGBTİ bireylerin yaşadıkları sıkıntılarla mücadele etmek istiyorum” diyor. Kırancı’nın trans bireylere de çağrısı var: “Okuyun, başarabiliriz.”