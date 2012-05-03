Hayali bankayla 25 milyon dolarlık hayali ithalat vurgunu

Hayali ithalat gerçekleştirmek isteyen bir şebeke, önce hayali banka kurdu, sonra sahte belgeler hazırlayarak Halkalı Gümrük Müdürlüğü’ne verdi. Şebekenin 25 milyon dolarlık vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı



Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, son yılların en ilginç hayali ithalat olayı, Halkalı Gümrüğü’nde iş takibi yapan bir gümrük müşavirinin ihbarı ile tespit edildi. Adı gizli tutulan müşavir, takip ettiği bazı ithalat ve ihracat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle, gümrük işlerini takip ettiği üç firmayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle şikayette bulundu. Bunun üzerine devreye giren Halkalı Gümrük Müdürlüğü, iddialarla ilgili olarak ithalat ve ihracat işlemlerinde işadamlarına yardımcı olan bir bankayla yazışma yaptı.

Merkezi ve şubesi iki oda

Söz konusu banka, işlemlerden birinin kendilerince yapıldığını, üçünün ise kendilerine ait olmadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine Halkalı Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında geriye doğru yapılan bir incelemede, yine işadamlarına geniş olanaklarla finans sağlayan başka bir bankanın adı kullanılarak sahte adreslerde faaliyette bulunulduğu saptandı.



Yapılan incelemede, İzmir’de ticari faaliyetler yürüten C.D. adlı işadamının organizasyonunda, söz konusu bankanın merkezi ve şubesi gibi gösterilerek İstanbul Ataşehir’de iki daire tutulduğu saptandı. Dairelerden birinin söz konusu bankanın hayali genel merkezi, diğerinin de hayali şubesi yapıldığı belirlendi.

Teminat mektubu oyunu

Organizasyon içinde yer alan şüphelilerin, organizasyon içinde yer almayan A. adlı bir kadın adına kiraladıkları işyerine ait telefonları da yine aynı kadının adını kullanarak açtırdığı anlaşıldı.

Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nce yapılan ilk incelemede söz konusu adreslerin tamamen hayali olduğu saptandı. Organizasyonda yer alan kişilerin, başka iki firma tarafından “Dahilde İşleme Rejimi” çerçevesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Organizasyondaki kişilerin, Çin’den ithal edilen, Halkalı Gümrük Müdürlüğü’ne getirilmesi sonrasında başgösteren anlaşmazlık üzerine gümrüğe bırakılan ithal kumaşların, 3155 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrükten çekilmesi konusunda gereken teminat mektupları için hayali banka merkezi ve şubesi kurdukları anlaşıldı.



Bankanın hayali genel merkezi ile hayli şubesi arasında gerçekmiş gibi yapılan yazışmalarla elde edilen sahte teminat mektuplarının Halkalı Gümrük Müdürlüğü’ne verilerek ithalatın gerçekleştirildiği anlaşılırken, organizasyonun yaklaşık 25 milyon dolarlık ithalat usulsüzlüğü gerçekleştirdiği tespit edildi.

‘Dahilde İşleme Rejimi’ nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunlu. Dahilde İşleme İzin Belgesi, gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belge. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatla yurda getirilen mallar işlendikten sonra hiçbir biçimde iç piyasada satılamıyor.