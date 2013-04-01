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Dünya

'Hayalet'ten sonra F-22 ile gözdağı

Güney Kore'ye karşı savaş ilan ettiğini duyuran Kuzey Kore'ye gözdağı veren ABD, Japonya'daki saldırı uçakları F-22'leri Güney Kore'ye gönderdi

01 Nisan 2013 11:46

ABD, Güney Kore'ye karşı savaş durumu ilan ettiğini açıklayan Kuzey Kore'ye gözdağı vermeyi sürdürüyor. ABD "hayalet uçak" B-2'lerden sonra bu kez saldırı uçağı F-22'leri bölgeye gönderdi.
 
Amerikan "The Wall Street Journal" gazetesi, Japonya'dan kalkan ABD F-22 saldırı uçaklarının dün Güney Kore'deki Osan askeri üssüne indiğini yazdı. Güney Kore'deki Amerikan üssü komutanlığı da, F-22 uçaklarının geldiğini doğruladı.

ABD hava kuvvetlerinin en modern ve pahalı savaş uçakları olarak ön plana çıkan F-22 saldırı uçakları, "görünmez başlık" taşıdığı için radarlar tarafından yakalanamıyor. "Hayalet saldırı uçakları" F-22'ler ABD'nin Japonya'daki askeri üssü Kadena'da koşullandırılmıştı.


Rusya eleştirmişti


ABD geçtiğimiz hafta nükleer yetenekli "hayalet uçak" B-2'leri Güney Kore hava sahasında uçurarak, Kuzey Kore'ye gözdağı vermişti. Rusya, Kuzey Kore sınırındaki askeri hareketliliği eleştirirek, ABD'yi eleştirmişti.


Halk savaştan haberdar değil


İngiliz Guardian gazetesi ise, Güney Kore'de halkın, Kuzey'in savaş ilan ettiğinden haberdar olmadığını yazdı. Haberde, Güney Kore'de halkın tedirgin olmadığı ve günlük hayatın normal seyrinde devam ettiği belirtildi.


'Nükleer ülkenin can damarı'


Kuzey Kore lideri Kim Jung-un'un başkanlığında toplanan Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, "nükleer silahları ülkenin can damarı" olarak nitelendirdi. Toplantı sonrası resmi ajansta yer alan açıklamada, nükleer silahlar, ülkenin hazinesi olarak değerlendirildi ve ticari bir malzeme olmadığı vurgulandı.

Toplantıda, ekonominin güçlendirilmesi, yabancı ticaret ve yatırımın çeşitlendirilmesi, tarıma, hafif sanayiye ve "bağımsız nükleer enerji endüstrisine" odaklanılması, "uzay bilimi ve teknolojisinin geliştirilmesi" çağrılarında da bulunuldu.

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