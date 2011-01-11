-HAYALET UÇAK DENEME UÇUŞU YAPTI PEKİN (A.A) - 11.01.2011 - Çin, ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in Pekin'i ziyaret ettiği sırada, ilk hayalet bombardıman uçağının deneme uçuşunu yaptı. Çin'in resmi Yeni Çin haber ajansı ile Global Times gazetesinin internet sitesinin verdiği haberde, Çin'in ilk hayalet uçağı J-20'nin ilk deneme uçuşunu tamamladığı belirtilerek, uçağı ülkenin güneybatısındaki Sişuan bölgesinin üzerinde uçarken gösteren fotoğraflar yayınlandı. Görgü tanıklarının belirttiğine göre, hayalet uçak J-20, 15 dakika süren bir uçuşun ardından sorunsuz yere indi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hong Lei ise ülkesinin hayalet uçak programını açıkça teyit etmeden, Çin'in ordusunu modernleştirmesinin "normal" olduğunu söyledi. Hong, "Çin ordusunu ve askeri malzemesini geliştirmesini, sadece kendi savunma, ulusal güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma ihtiyacı temelinde yapıyor. Hiçbir ülkeyi veya özel amacı hedeflemiyor" dedi. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hayalet uçağı F-22A'ya yanıt olarak değerlendirilen J-20 ile ilgili ilk bilgiler, son günlerde internette yer almıştı. ABD şu anda operasyonel anlamda hayalet avcı-bombardıman uçağına sahip tek ülke konumunda. Bazı uzmanlar, ilk uçuşu Çin ile askeri ilişkileri düzeltmek için bu ülkede bulunan Amerikalı bakan Gates'in ziyaretine denk gelen iki motorlu J-20 ile ilgili olarak daha önce yaptıkları açıklamada, uçağın bazen gözardı edilen Çin'in yeni silah geliştirme kapasitesini ortaya koyduğunu belirtmişlerdi.