'Hayalet Tugayı'nın lideri öldürüldü

Uklrayna Luhansk'taki ünlü "Hayalet Tugayı"nın komutanı Aleksey Mozgovoy'un öldürüldü. Mozgovoy'un bugün akşam saatlerinde otomobiliyle yolculuk yaparken, pusuya düşürülerek çapraz ateşte öldürüldüğü açıklandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların önde gelen isimlerinden biri olan Mozgovoy, 2014 Ekim yılında, bir kadının tecavüze uğraması üzerine, kentteki kadınların bar ve kafelerde oturmaları halinde tutuklanmaları emrini vererek tepki çekmişti.

RIA Novosti'ye bilgi veren bir milis, suikastin Luhansk ile Alçevsk arasındaki otoyolda, Mihailovka köyü yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Milis, 7 Mart'ta yine aynı yol üzerinde Mozgovoy'a bir suikast girişiminde daha bulunulduğunu kaydetti. Luhansk Halk Cumhuriyeti Genel Savcı Vekili, Mozgovoy'un yanı sıra 6 kişinin daha pusuda öldürüldüğünü açıkladı.