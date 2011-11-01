T24-

Öğrenciler yaşıyor



Vali: 2 yılda yıkılır



Başkan: Küçük kısmı kalabilir



CHP: Niyetleri olsaydı yılda yıkarlardı



15 bin konutta tehlike



Ucuz olduğu için kalıyoruz



Hürriyet'in haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Van depremi sonrasında “Oy kaybına bakmadan tüm kaçak yapıları yıkacağız” sözleri üzerine gözler İstanbul’a çevrildi. Oysa, 1999 Marmara depreminin üzerinden geçen 12 yılın sonunda Adapazarı’nda 1301 dairenin bulunduğu 700 bina hâlâ yıkılmayı bekliyor. Olası bir depremde binlerce kişinin ölümüne neden olmasından endişe edilen bu binalara Adapazarlılar, “Hayalet Apartmanlar” adını taktı.Apartmanların alt katları, işyeri olarak kullanılıyor. Dolu olan dairelerin çoğunda öğrenciler oturuyor. Binalarda 3 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Boş dairelerin pencerelerinde ‘Satılık’ ya da ‘Kiralık’ yazıyor. Bazı mal sahipleri, kiriş kolon çatlakları sıvayla kapatıp, boyayarak, ‘gençleştirdikleri’ daireleri kiralamaya, satmaya çalışıyor.Sakarya Valisi Mustafa Büyük, 28 Ekim Cuma günü kentin yerel yöneticileriyle yaptığı toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı: “Van’da yaşananlar ve Sayın Başbakan’ın açıklamaları toplumsal duyarlılığı artırdı. Adapazarı, artık ‘orta hasarlı binalar’ sorununu çözecek. En geç 2 yıl içinde bu apartmanların büyük bir kısmını yıkmış olacağız. 3 ay içinde yıkımlar başlar.”Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, deprem sonrası 20 bin orta hasarlı bina bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Başbakan son noktayı koydu, ‘Yıkacağız’ diyor. Onarımını hukuken ve teknik olarak kanıtlarsa, 1301 dairenin küçük bir kısmı kalabilir. Ancak büyük çoğunluğu için yapacak bir şey yok. Planımızı kısa süre içinde Sayın Başbakan’a sunacağız.”CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise “İnsanlarımız öldüğü zaman Sayın Başbakan bu konularla ilgili açıklama yapıyor. Sonra da işlerin üstü örtülüyor. Orta hasarlı binaları yıkmaya niyetleri olsaydı 12 yılda yıkarlardı. 1994’ten beri bu kenti yönetiyorlar, bir deprem stratejileri bile yok” dedi.Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Yılmaz ise şunları söyledi: “Öğrencilerimizin o binalarda oturmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Başbakan nihayetinde kritik eşiği yakaladı. Deprem haritası belli, yapılacak şey uygun bina. 1999’dan hasarsız çıkan, ancak neredeyse yüzde 50 yorulan 4-5 katlı binaları sağlam kabul ediyoruz. Oysa depremde, bunların büyük kısmı yıkılır. Toplamda 2 bin 500 yapı var, 15 bin konut eder. Sakarya için öngörülen deprem aralığı 25-30 yıl. 1999’un üzerinden 12 yıl geçmiş, yaklaşık 10 yılımız kalmış.”Sakarya Üniversitesi öğrencileri 21 yaşındaki Cüneyt Kılıç, İsmail Tekgül ve Kadir Tiryaki ‘Hayalet Apartman’ sakinlerinden. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar: “Kiriş ve kolon birleşimlerinde çatlaklar var ama binanın sağlam olduğu söyleniyor. Bazı arkadaşlarımızın oturduğu evlerdeki durum ise vahim. Koca apartman, 3-5 daire dolu. İnsanın canını sıkan soğukluk. Duvarlarında büyük çatlak, sıvayla kapatılmaya çalışılmış. Neden mi kalıyoruz? Ucuz olduğu için. Bir de depremin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor oluşumuzun getirdiği cesaret.”