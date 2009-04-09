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Hayal'e Mc Donald's davasından 3 yıl ceza

Yasin Hayal, Mc Donalds'a bomba koyma sonucu 6 kişinin yaralanması suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

09 Nisan 2009 03:00

Trabzon'daki Mc Donalds'ın kapısına bomba koyarak 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yeniden yargılanan Yasin Hayal, 3 yıl 4 ay hapis ile 183 TL para cezasına çarptırıldı.


Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "Hrant Dink cinayeti davası" kapsamında Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Yasin Hayal getirilmedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Hayal'e "kişilerde korku, kaygı ve panik yaratacak biçimde patlayıcı madde kullanma", "patlayıcı madde atarak 6 kişinin yaralanmasına yol açma" ve "patlayıcı madde atarak bir kişinin aracına zarar verme" suçlarından toplam 3 yıl 4 ay hapis ile 183 TL para cezası verdi.

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