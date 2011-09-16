Hayal’e akıl sağlığı testi!

T24 - Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinde azmettiricilik yaptığı iddiasıyla yargılanan Yasin Hayal, akıl sağlığının yerine olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp’a sevk edildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı Yasin Hayal'in, mahkemenin 29 Temmuz'daki duruşmada aldığı ara karar gereği 12 Eylül pazartesi günü Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği bildirildi.



Hayal'in burada akıl hastası olup olmadığının belirlenebilmesi için bazı kontrollere tabi tutulduğu belirtildi.



Hayal hakkında yapılan incelemelerin ardından akıl hastası olup olmadığına dair sağlık raporu hazırlanacağı ve hazırlanacak raporun, davanın görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderileceği ifade edildi.



Yasin Hayal'in avukatı Eda Salman, müvekkili Hayal ile ilgili Adli Tp Kurumu’nca çıkarılacak sağlık raporunun 19 Eylül pazartesi günü yapılacak duruşmaya yetiştirilemeyebileceğini bilgisini verdi.





