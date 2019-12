-HAWKS, MAGIC'İ YENEREK SERİDE 3-1 ÖNE GEÇTİ ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off mücadelesine 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki mücadelede Atlanta Hawks, sahasında Orlando Magic'i 88-85 yenerek, seride 3-1 öne geçti. Hawks'ta en skorer isim ilk 5'te başlamamasına rağmen 25 sayı atan Jamal Crawford oldu. Atlanta ekibinde Joe Johnson 20 sayı, 9 ribauntla, Kirk Hinrich 14 sayıyla oynadı, Al Horford 14 sayı, 12 ribauntla ''double-double'' yaptı. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun 6 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistle oynadığı Magic'de en skorer isim 29 sayı, 17 ribauntla ''double-double'' yapan Dwight Howard oldu. Magic'de Gilbert Arenas 20, Brandon Bass 11 sayı kaydetti. -CELTICS- Doğu Konferansı'ndaki bir diğer mücadelede Boston Celtics, New York Knicks'i 101-89 yenerek, seride durumu 4-0 yaptı ve konferans yarı finaline çıkan takım oldu. Celtics'de Kevin Garnett 26 sayı, 10 ribauntla, Rajon Rondo 21 sayı, 12 asistle ''double-double'' yaptılar. Boston ekibinde, Ray Allen ve Glenn Davis 14'er, Paul Pierce 13 sayıyla oynadı. Knicks'de ise en skorer isim 32 sayı 9 ribauntla oynayan Carmelo Anthony oldu. New York ekibinde Amare Stoudemire 19 sayı, 12 ribauntla ''double-double'' yaparken Anthony Carter 11 sayı kaydetti. Doğu Konferansı'ndaki diğer maçta Philadelphia 76'ers sahasında Miami Heat'i 86-82 yenerek, serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 3-1'e getirdi. Batı Konferansı'ndaki tek mücadelede New Orleans Hornets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 93-88 yenerek durumu 2-2'ye getirdi.