Hawking: Vaktimin çoğunu kadınları düşünerek geçiriyorum



T24 - Motor nöron hastalığı nedeniyle yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkum halde yaşayan ünlü fizikçi Stephen Hawking, kadınların aklını çok meşgul ettiğini itiraf etti.





Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; kuantum fiziğindeki görüşleriyle evrenin anlaşılmasına yeni boyutlar kazandıran Hawking, New Scientist dergisine verdiği röportajda, birçok erkek gibi günün büyük bir kısmında kadınları düşündüğünü söyledi.



Hawking, “En çok ne hakkında düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Kadınlar… Onlar tam bir gizem” dedi.



Bu hafta 70 yaşına basacak olan Cambridge Üniversitesi profesörü Hawking, 21 yaşında yakalandığı hastalık nedeniyle iletişim kurabilmek adına sadece yanağını hareket ettirebiliyor.



Hawking, 1995 yılında Elanie Mason ile dünya evine girmiş, 17 yıl süren evlilik 2006 yılında sona ermişti. Hawking, boşanması hakkında, “Bu beni hiç şaşırtmadı. Çok, çok uzun bir zaman önce olmasını istediğim bir şeydi” demişti.





