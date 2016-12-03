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Dünya

Hawking hastaneye kaldırıldı

Hawking'in, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi

03 Aralık 2016 10:42

Dünyaca ünlü 74 yaşındaki İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in İtalya'nın başkenti Roma'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, İngiliz The Telegraph gazetesi, Hawking'in Ponfical Bilimler Akademisi'nde konferans vermek için gittiği Roma'da perşembe gecesi rahatsızlanarak Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, 21 yaşındayken tedavisi olmayan motor nöron hastalığı olarak da bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığına yakalanan Hawking'in, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.                 

Hawking'in hastanede ikinci gecesini geçirdiği, sağlık durumunun kontrol altına alındığı kaydedildi.                 

Vücudunun neredeyse tamamını kullanamayan Hawking, kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından birini kullanarak komut verebiliyor.

Hawking bu şekilde günlük yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kurabiliyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürebiliyor.

Ünlü fizikçi en son 25 Kasım tarihinde Vatikan'da "Evrenin Kaynağı" başlıklı bir konferans vermiş ve Papa Francis ile görüşmüştü.

1942 yılında İngiltere'nin Oxford kentinde doğan Steven Hawking, kuantum fiziği ve kara delikler üzerine yaptığı çok kapsamlı çalışmalarla tanınıyor.

Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülmektedir.                       

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