Hawaii'den seyahat yasağı kararı

Hawaii Bölge Mahkemesi hakimi Derrick Watson aldığı kararda, ABD'de yaşayan insanların, yasağın dahil olduğu altı Müslüman ülkenin vatandaşı olan büyükanne-büyükbaba, torun ya da diğer akrabalarının yasak kapsamı dışında kalması gerektiğini belirtti.

Seyahat yasağı altı ülkenin vatandaşlarına 90 gün, mültecilere ise 120 gün ABD'ye giriş yasağı öngörüyor. Kararname ABD'de yaşayanların eş, nişanlı, çocuk ya da kardeş gibi çok yakın akrabalarının ABD'ye girişine izin veriyor.

Mahkeme Trump yönetiminin yaptığı bu tanımlamayı çok dar bulduğu görüşünde olduğunu belirtti. Mahkeme Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan seyahat yasağının büyükanne-büyükbaba, torun, kayınvalide-kayınpeder, teyze, hala, amca, dayı, yeğen ve kuzenlere uygulanmamasını istedi.

Trump'ın hazırladığı ilk seyahat kararnamesi bu yıl Ocak ayının sonunda bir eyalet mahkemesi tarafından durdurulmuştu. Mart ayının başlarında yeni bir kararname hazırlayan Trump eskisine göre yumuşatmalara gitmiş ve bazı noktalar yeniden formüle edilmişti.

Haziran sonunda ABD Yüksek Mahkemesi, İran, Suriye, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının "kısmen" yürürlüğe girmesine izin verdi.

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