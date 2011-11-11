-Hawaii'de helikopter kazası: 5 ölü HONOLULU (A.A) - 11.11.2011 - ABD'nin Hawaii eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi öldü. Helikopter kiralayan ''Blue Hawaiian Helicopters'' adlı şirketin sahibi David Chevalier, Hawaii'nin Molokai adasında, bir ilkokulun yakınındaki dağ yamacında meydana gelen kazada helikopterin pilotuyla 2'si kadın 4 yolcunun öldüğünü söyledi. Kilohana İlkokulu Müdürü Richards Stevens, okulda görevli bir sağlık çalışanının helikopterin okul kampüsünün yukarısında bulunan dağ yamacına çarptığını gördüğünü, çarpışmanın ardından büyük bir patlama sesi duyulduğunu belirtti. Stevens, kazadan az önce bölgede şiddetli bir yağış olduğunu kaydetti. ABD Federal Havacılık Dairesi sözcüsü Ian Gregor da kazadan sonra helikopterin alevler içinde kaldığını bildirdi.