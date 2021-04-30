Hawaii, ABD'nin ilk 'iklim acil durum' ilan eden eyaleti olacak

Hawaii, 'iklim acil durumu' ilan edecek ilk ABD eyaleti olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

The Independent'ta yer alan habere göre, Hawaii Eyalet Meclisi, iklim krizinin insanlığa ve çevreye ciddi bir risk oluşturduğunu ilan edecek. 'İklim acil durum' ilan edilmesiyle eyalet genelinde "güvenli bir iklim sağlayabilmek için hızlı, adil, acil çaba" sağlanacak.

Demokrat Partili Senatör Mike Gabbard, iklim acil durum tasarısını eyalete sundu. The Hill'in aktardığına göre tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Climate Mobilization Project verilerine göre, Hawaii iklim acil durumu ilan eden ilk ABD eyaleti olsa da, şu ana kadar 34 ülkede ve Avrupa Birliğinde toplam 1943 acil durum ilanı yapıldı.