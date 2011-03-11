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Dünya

HAWAİ TSUNAMİDEN BÜYÜK ZARAR GÖRMEDİ WASHINGTON (A.A)

11 Mart 2011 20:11

-HAWAİ TSUNAMİDEN BÜYÜK ZARAR GÖRMEDİ WASHINGTON (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'da bugün meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depremden sonra oluşan tsunami dalgalarının vurduğu ABD'nin Hawai eyaletinde, büyük bir hasar meydana gelmediği bildirildi.  Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Bill Daley, Hawai'ye ulaşan tsunami dalgalarının bölgede çok önemli etkileri olmamışa benzediğini ve bunun cesaret verici olduğunu söyledi. ABD'nin batı kıyısının hala tehlike altında olduğunu da belirten Daley, ancak saatler önce duyulan korkuların büyük oranda azaldığını belirtti. 

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