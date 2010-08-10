T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Sayın Kılıçdaroğlu havuzlu villan var mı, yok mu? açıklamazsan ben açıklayacağım" dedi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.







Kılıçdaroğlu'nun bir dürüstlük abidesi olarak anıldığını söyleyen Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin internet sitesinde malvarlığıyla ilgili açıklamalarının düşündürücü olduğunu söyledi. Gökçek, medyanın Kılıçdaroğlu'nu göklere çıkardığını belirterek, Kılıçdaroğlu hakkında elinde önemli bir belge olduğunu kaydetti. Gökçek, şöyle devam etti:











Kılıçdaroğlu'nun 7 dairesi var



"Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin internet sitesinde öyle bir mal beyanında bulundu ki, inanamayacaksınız. Bir memur hayatı boyunca aldığı maaşlarla kaç tane daire sahibi olabilir. Evet açıklıyorum Kılıçdaroğlu'nun 7 tane dairesi var. Bir memur hayatı boyunca çalışsa en fazla 2 daire alabilir. Ancak ben Kılıçdaroğlu'nun 7 tane dairesi olduğunu açıklıyorum. Sayın Başbakan'ın evine kalkıp laf ediyorsun.











Senin havuzlu villan yok mu?



Başbakan Erdoğan'ın havuzlu villasını sorguluyorsun. Sayın Erdoğan'ın villasını aynen açıklıyorum. 20 tane bir site var. 180 metrekarelik daireler var. Türkiye'de milyonlarca insan 180 metrekarelik evde yaşıyor. Başbakan'ın o havuzlu villa denilen yer denizi görmüyor. Ağaçların ortasında havuz var. Eni 5 metre uzunluğu 11.5 metre. Kılıçdaroğlu ise 60 metrekare villa diye tutturdu. Sayın Erdoğan'ın 30 bin TL'lik bir havuzu 20 kişi kullanıyor. Ben de Kılıçdaroğlu'na şunu soruyorum. Senin havuzlu villan var mı yok mu açıkla. Açıklamazsan önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağım."









Ben dürüstüm deme





Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun 1 Mart 1997 yılında Müsteşar Yardımcısı olduğunu hatırlatarak, 14 yaşında oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nu 61 gün boyunca sigortalı yaptığını iddia etti. Gökçek, bu ülkede Başbakan olmayı hedefleyen bir kişinin bunu yapmaması gerektiğini savundu.







Gökçek, Kılıçdaroğlu ile ilgili iddialarını şöyle sürdürdü:







"Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp millete ben dürüstüm deme. İzmir Alsancak'ta yaşayan torununu 10 aylıkta beşikte yaşarken sigortalı yaptırdın mı, yaptırmadın mı? Türkiye'de torpil yapıldığını söylüyorsun, kendi kızınızı nasıl Vakıfbank'a girdirdiniz. Hani torpil yapmayacaktınız. Bir bomba iddiam daha var. Kılıçdaroğlu SSK Genel müdürü iken 70 kişiyi nasıl işe girdirdin? Kılıçdaroğlu'nun daha önceki soy ismi Karabulut'tu o soy isim ile 31 kişi, annesinin kızlık soy ismi olan Gündüz ile 26, eşinin kendi soy ismi ile 13 kişiyi nasıl işe aldın? Bunu da açıkla, açıklamazsan ben açıklayacağım. Kılıçdaroğlu İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında yırtık ayakkabı ile medyaya poz verdi. Peki Sayın Kılıçdaroğlu elimde faturanın fotokopisi var. 845 liraya Tods ayakkabıyı nasıl aldın? Hani halk adamıydın. Ben kimseyi yırtık ayakkabıyla aldatmıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu benim yedi ceddimi araştırsın diyor, bende araştırıyorum."







"Herkes Gandi diyor, ben de Teyyo Kemal diyeceğim"



Gökçek, Kılıçdaoğlu'na SSK Genel müdürlük döneminde bazı hastanelerin bakım ve onarım tadilatlarıyla ilgili sorular sordu. Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun 27 Temmuz 1993 yılında Diyarbakır'da bir hastanenin onarımını 4 yılda tamamladığını, Aydın hastanesinin kalorifer yenilenme işinin 1996 yılında başladığını 6 yılda tamamlandığını belirterek, "Bir kalorifer yenileme işini 6 yılda yapan bir Genel Müdür, bu ülkeyi nasıl yönetecek. Başbakan Erdoğan 6 yılda 68 ile doğalgaz getirdi. Herkes Kılıçdaroğlu'na Gandi diyor, ben ise her şeye evet dediği için Teyyo Kemal diyorum. Nedeni ise Sayın Kılıçdaroğlu habire yaparım diyor" şeklinde konuştu.

