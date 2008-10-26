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Spor

Havuzdan rekor çıktı!

Avustralyalı yüzücü Robert Hurley, erkekler 50 metre sırtüstünde yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

26 Ekim 2008 03:00


Avustralyalı yüzücü Robert Hurley, erkekler 50 metre sırtüstünde yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden Dünya Kupası yüzme yarışlarında Hurley, erkekler 50 metre sırtüstünde 23.24 saniye ile yeni dünya rekorunun sahibi oldu.


Eski rekor, 23.27 ile Alman Thomas Rupprath'a aitti. Rupprath, bu rekoru 4 yıl önce, Avustralya'nın başkenti Viyana'da kırmıştı.

Bu arada, Hurley'in vatandaşı Matt Jaukovic de yarışların dünkü seansında erkekler 50 metre kelebekte 22.50'lik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi olmuştu.

Bu kategorideki eski rekor ise 22.40'lık zamanıyla Brezilyalı yüzücü Kaio Almeida'ya aitti. Almeida, bu rekoru 2005 yılında kırmıştı.

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