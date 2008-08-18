Havuzdan çıkar çıkmaz annesini görmek istedi

Portre: Micheal Phelps Portre: Micheal Phelps







Yüzmede 25 dünya rekoru kırıldı Yüzmede 25 dünya rekoru kırıldı

Phelps, efsanevi yüzücü Mark Spitz'e ait rekoru son yarışı olan 4x100 metre karışıkta aldığı altın madalyayla kırdı. Phelps, bir olimpiyatta en çok altın madalya kazanan sporcu olmayı başardı.Havuza 3. sırada giren Phelps, kurbağalamada Amerika Birleşik Devletleri'ni öne taşıdı. Son sporcu olan Jason Lezak bu liderliği finişe kadar sürdürerek ülkesine altın madalyayı kazandırdı.Birleşik Devletler altın madalyayı 3 dakika 29,34 saniye ile dünya rekoru kırarak kazanırken, Avustralya gümüş madalyayı, Japonya ise bronz madalyayı aldı. Yarış içinde ayrıca 5 kıta rekoru kırıldı.29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, yarıştığı 8 dalda da altın madalya kazanarak tarihe geçen ABD'li yüzücü Michael Phelps, olimpiyatlarda toplam 14 altın madalyaya ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.Pekin-2008'de amacının, bir olimpiyatta 7 altın madalya kazanan ABD'li yüzücü Mark Spitz'in rekorunu kırmak olduğunu açıklayan Phelps, bu amacına da ulaştı.Spitz, bu başarıyı 1972'de Münih Olimpiyatları'nda kazanmıştı.Hafta içindeki yarışmalarda en fazla altın madalya kazanan sporcu olma unvanını ele geçiren Phelps, bugün aldığı 8. altın madalyayla, oyunlarda toplamda 14'ü altın 16 madalya kazanmış oldu.Phelps böylece oyunlar tarihinde en çok madalya kazanan erkek sporcu unvanını ele geçirdi.Phelps'den önce olimpiyatlarda erkeklerde en çok madalya kazanan sporcu eski SSCB'li cimnastikçi Nikolay Andrianov'du.Andrianov, 1972, 1976 ve 1980 olimpiyatlarında 7'si altın, 5'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanmıştı.Phelps, bu başarısına karşın olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcu olmak için Londra-2012'yi beklemek zorunda.Olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcu, 18 madalyayla eski SSCB'li bayan sporcu Larissa Latinina. Olimpiyatlara 1956, 1960 ve 1964'te 3 kez katılan Latinina, toplamda 9 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanmıştı.Phelps, Londra-2012'ye katılması ve burada en az 3 madalya kazanması halinde bu unvanı da ele geçirecek.Michael Phelps, bugünkü son finalde 8. altın madalyasını kazanmasından sonraki açıklamasında, ''Böyle bir şeyin olacağını hayal bile edemezdim. Sporda farklı bir şeyler yapma fikrini kafama koymuştum. Bayrak yarışlarında birlikte yüzdüğüm arkadaşlarım olmasaydı, bu mümkün olmazdı'' dedi.Çok zorlu ama aynı zamanda zevkli bir mücadele olduğunu belirten Phelps, ''En güzeli, hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtlamak oldu. Birçok kişi tek olimpiyatta 8 altın madalya almanın mümkün olmadığını söylüyordu. Yalnızca biraz hayal gücünün yettiğini öğrendim. Bu bana yardımcı oldu. Şu an ne hissettiğimi bilmiyorum. Şu an kafamda farklı duygular var. Sanırım annemi görmem gerek'' diye konuştu.Phelps, ilk olarak 15 yaşındayken Sydney-2000'de yarıştı. Burada 200 metre kelebekte mücadele eden Phelps, 5. oldu ve madalya kazanamadı.Phelps, Atina-2004'te 100 metre kelebek, 200 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık, 400 metre bireysel karışık, 4x100 metre karışık bayrak ve 4x200 metre serbest bayrak yarışında altın madalya, 200 metre serbest ve 4x100 metre serbest bayrak yarışında bronz madalya kazanarak, Atina'dan 6 altın, 2 bronz madalyayla ayrılmıştı.Pekin'de tarihe geçen Phelps, buradaki müsabakalarda ilk madalyasını geçen pazar yapılan 400 metre bireysel karışık finalinde elde etti.Phelps, ABD takımıyla 4x100 metre serbest bayrak yarışında, 200 metre serbest, 200 metre bireysel karışıkta, 100 metre kelebekte, 200 metre kelebekte, ABD takımıyla 4x200 serbest bayrak yarışında ve bugünkü 4x100 karışık bayrak yarışında altın madalya kazandı.Pekin'de, Phelps'in altın madalya kazandığı 8 yarışın 7'sinde aynı zamanda dünya rekoru da kırıldı.Phelps, bireysel olarak yarıştığı dallarda 4 dünya rekoruna imza atarken, ABD takımıyla katıldığı 3 bayrak yarışında da ABD, dünya rekoru kırdı.Michael Phelps, katıldığı dallar arasında yalnızca 100 metre kelebekte dünya rekoru kıramadı. Phelps, bu dalda 50.58'lik derecesiyle yeni olimpiyat rekorunu kırdı.400 metre bireysel karışık finalinde 4.03.84'lük dereceyle.4x100 metre serbest bayrak yarışı finalinde ABD takımıyla 3.08.24'lük dereceyle.200 metre serbest finalinde 1.42.96'lük dereceyle.200 metre kelebek finalinde 1.52.03'lük dereceyle.4x200 metre serbest bayrak yarışında ABD takımı, 6.58.56'lık dereceyle.200 metre bireysel karışık finalinde 1.54.23'lük dereceyle4x100 metre bireysel karışık finalinde ABD takımıyla 3.29.34'lük dereceyle