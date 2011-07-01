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Havuzdaki cesedi günlerce farketmediler

36 yaşındaki Marie Joseph'in cesedi, tam 58 saat sonra geceyarısı gizlice havuza girip yüzen bir grup genç farketti...

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - ABD'nin Massachusetts eyaletinde yetkililerin verdiği bilgiye göre 36 yaşındaki Marie Joseph, Pazar günü halka açık havuzda en son kaydıraktan kayarken görüldü.
Joseph, dokuz yaşlarında bir çocukla kaydıktan sonra yüzeye çıkmadı.
Çocuk durumu cankurtarana bildirmesine rağmen ilgilenen çıkmadı.
Arkadaşlarından biri, kendilerinin de Joseph'in havuzdan bir şekilde çıkmış olduğunu düşündüklerini anlattı.

Cesedi, tam 58 saat sonra geceyarısı gizlice havuza girip yüzen bir grup genç farketti.

Dört metre derinliğindeki havuzdaki suyun bir hayli "bulanık" olduğu söyleniyor.
Mekanı düzenli olarak kullanan bir kişi, bu derinlikteki havuzun dibini görmenin zor olduğunu anlattı.

Soruşturma devam ederken Massachusetts eyaletindeki çok sayıda halka açık havuz geçici olarak kapatıldı.

Olayın yaşandığı havuzda görevli iki kişi ise idari izne çıkarıldı.

Beş çocuk annesi ve Haitili olan Joseph'a yapılan otopsi sonuçları henüz açıklanmadı.
Sağlık uzmanları, havuz suyunda bulunan klorun hijyen sağladığını ve ceset havuzdayken farkında olmadan yüzenler için herhangi bir sağlık riski bulunmadığını söyleyerek halkın kaygılarını yatıştırmaya çalıştı.

Bölge başsavcılığından bir sözcünün CNN'e verdiği bilgiye göre çürümeye başlamış bir cesedin, şişip suyüzüne çıkması için bir kaç gün alabiliyor.


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