Havuzda doğum yaptı

Ersin ve Tracei Akarlılar çiftinin üçüncü bebekleri Dylan Barış, Marmaris’teki teknelerindeki özel havuzda dünyaya geldi.



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İstanbul’dan tekneleriyle yola çıkan ve bir ay önce Muğla’nın Marmaris İlçesi’ne gelen Mavi Jeans’in CEO’su Ersin Akarlılar ve Tracei Akarlılar’ın üçüncü bebekleri teknede kurulan bir doğum havuzunda dünyaya geldi.

Doğum sonrası düzenlenen basın toplantısında Dr. Hakan Çoker, Tracei’nin doğumunun gerçekleşmesi için teknede sakin bir ortam hazırlandığını belirterek, “Doğum sırasında hiçbir gereksiz müdahalede bulunulmadan, bebeğin tamamen normal yolla doğması sağlandı. Doğum toplam 3 saatte gerçekleşti” dedi. Tracei Akarlılar ise, “Şu an çok mutluyum. Diğer iki çocuğumuz da normal doğdu ama bu biraz farklı oldu. En önemli özelliği ise biri 4 diğeri 6 yaşında iki oğlumun da doğum sırasında yanımızda olmasıydı. Bebek doğduktan sonra onları da havuza aldım” dedi. Akarlılar çifti teknede ve suda dünyaya gelen erkek bebeklerine ‘Dylan Barış’ adını verdi.