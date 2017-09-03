Havuza düşen koyunu kurtarmak isterken kendi boğuldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmaya çalışan 48 yaşındaki Kadir Öztürk, boğularak öldü.

Bor İlçesi\'ne bağlı Kavuklu Köyü Ovacık yolunda 6 metrelik sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak için suya giren Kadir Öztürk\'ten haber alınmaması üzerine ailesi yardım istedi. Olay yerine, AFAD, UMKE ve Niğde itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda sulama havuzunda Kadir Öztürk\'ün cesedine ulaşıldı. Öztürk\'ün cesedi sudan çıkartılırken koyun kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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