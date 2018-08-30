Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Abuzer Gaffari köyünde meydana geldi. Coşkun Boynukara\'ya ait inek, köyde arazi sulamak için kullanılan havuza düştü. Coşkun Boynukara, kendi çabasıyla ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Köye gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İneğin vücuduna kement bağlanarak iş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmayla havuzdan çıkarıldı.

İneğini teslim alan Boynukara, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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