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Havuza düşen atı, itfaiye kurtardı

Özcan DURUSOY/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan İlçesi'nde, su içmek için gittiği havuza düşen at, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması ile kurtarıldı

10 Eylül 2017 18:28

Özcan DURUSOY/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi\'nde, su içmek için gittiği havuza düşen at, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması ile kurtarıldı.
Buldan\'ın Çaybaşı Mahallesi\'nde su içmek için havuza gelen at dengesini kaybederek suya düştü. Derinliği yaklaşık 1.5 metre olan havuzdan çıkamayan atı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, atı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. 45 dakikalık çalışma ardından itfaiye ekipleri, halat bağlayıp iş makinesi yardımıyla atı havuzdan çıkardı. Havuzundan çıkarılan at, veteriner hekim kontrolü ardından sahibine teslim edildi.

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