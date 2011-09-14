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Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk öldü  AYDIN (A.A)

14 Eylül 2011 13:55

-Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk öldü  AYDIN (A.A) - 14.09.2011 - Aydın'ın Didim ilçesinde, havuza düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.  Alınan bilgiye göre, Ankara'dan ailesiyle birlikte tatile geldiği otelin havuz kenarında oynayan 3 yaşındaki Tunahan Karahan, dengesini kaybederek havuza düştü.  Çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, 112 Acil Servis ekibi tarafından kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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