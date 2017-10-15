"Havuz, SPA ve sinemanın olduğu yeni saray bütçede olacak mı?"

Cumhurbaşkanları ve misafirleri için dinlenme yeri olarak kullanılırken yıkılarak yerine yenisi yapılan 'yazlık yerleşke'nin içinde havuz, SPA ve sinema da olacak. Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, "hükümetin 2018'i tasarruf yılı ilan ettiğini hatırlatarak, "Vergi zamları yoluyla “bu millet”ten daha fazla tasarruf edilmesi istenen bir dönemde, yeni bütçede yazlık malikânenin yatırım bedelini de görür müyüz diye ekonomi gazetecisi merakı içindeyiz" dedi.

Toker'in "Havuz, SPA ve sinema keyfi... Bütçede yeni saray olacak mı?" başlığıyl (15 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Meraklısı biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Marmaris-Okluk koyunda bir yazlık “yerleşke” yaptırılmakta. Okluk, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın tatiliyle ünlenmişti.

Özal’ın kaldığı konut yıkılarak yaptırılan, 300 kişinin aynı anda konaklayabileceği belirtilen“yerleşke” inşaatında epeyce yol alındığını duyuyoruz.

Muğla milletvekili Akın Üstündağ, doğal SİT alanındaki bu koyun balıkçılığa dahi kapalı olduğunu, çok sayıda ağacın kesileceği bu ölçekteki bir inşaatın doğayı tahrip edeceğini anlatmıştı geçen yaz.

Şüphe yok ki, Cumhurbaşkanı söz konusuysa çözülemeyecek bir sorun olamaz...

Mimar Şefik Birkiye’nin kurucusu olduğu Vizzion-Architetcs’in hazırladığı “T.C Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konutu Yerleşkesi” avan projesine göre, yazlık saray toplam 13 bin 166 metrekare kapalı inşaat alanına sahip.

(Özal ile anılan yıkılan konut, dört oda bir salon, 230 metrekareydi.)

‘Hobi ve eğlence alanları’

Okluk’taki inşaat bittiğinde dört ana blok, bir dinlenme evi, personel lojmanları, iki de nizamiye yapısı olacak. Blokların en büyüğü 3347 metrekare. Üç blokta 250’şer metrekarelik “hobi ve eğlence” alanları mevcut. Bu alanlar havuz, SPA, sinema gibi etkinlikler için tasarlanmış.

Salon, oda, çalışma ofislerinden oluşan “yaşama alanı”, 611 ile 763 metrekare arasında değişiyor.

(Deniz yapıları kapsamındaki kumsal için serilecek kumların önce Mısır’dan getirilmesi düşünülmüş. Sonrasında denizaltı tarama yöntemiyle oradan çıkarılmasına karar verilmiş.)

Öğrendiğimiz kadarıyla Okluk Yerleşkesi’ni de Saray inşaatını gerçekleştiren Rönesans İnşaat yapıyor.

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İktidar cephesinde “İtibardan tasarruf edilmez” yaklaşımının tekrarlanacağını tahmin ettiğim bu yazıdaki asıl muradım şudur:

İki gün kaldı. Anayasal takvime göre 2018 bütçesinin 17 Ekim’de TBMM’ye sunulması gerekiyor.

Ve TBMM’de bugünlerde, artan kamu harcamalarından kaynaklanan büyük bütçe açığını telafi etmeye dönük bir torba yasa görüşülüyor.

Vergi zamları yoluyla “bu millet”ten daha fazla tasarruf edilmesi istenen bir dönemde, yeni bütçede yazlık malikânenin yatırım bedelini de görür müyüz diye ekonomi gazetecisi merakı içindeyiz.

“T.C Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konut Yerleşkesi’nin bütçeye maliyeti nedir?”,

“İnşaat ihalesi hangi yöntemle gerçekleştirilmiştir?” sorularının cevabını yaklaşan bütçe görüşmeleri sırasında alabilir miyiz?

Gül galerisi, çiçek masifleri

Okluk’taki yerleşke projesinin peyzaj mimarisi de çok özenli. Projenin peyzaj notları, daha okurken insanın ruhunu dinlendiriyor. Buyrun:

- Zeytin, turunçgiller, servi ağaçlarının öncelikli olarak öngörüleceği, yürüyüş yolları boyunca ambiyans varyasyonları.

-Bahçe duvarlarının mineral etkisini kırmak amacıyla oluşturulacak çiçek masifleri.

- Havuz terası ve bahçe arasındaki kot farkını absorbe edecek çiçek masifleri, yürüyüş yolları boyunca sürpriz etkisinin yaratılmak istendiği fantezi niteliğindeki ağaç budamaları.

-Birbirine yakın tonlarda gül çeşitleri ile dizayn edilecek gül galerisi ve köşkü.

- Sağlık yürüyüşü boyunca, eğimle uyum içinde düzenlenecek farklı çeşitlilikte, doğanın cömertliğini yansıtacak çiçek masifleri.

-Şu masalsı peyzajın rayihasından, biraz da bütçe ve vergiler de payını alsa.

Güzel olmaz mıydı millet adına?

Yeni parti kimlerden oy alacak

Isparta milletvekili Nuri Okutan ziyaretimize geldi. Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partinin kurucu kadrosunda yer alan Okutan, aslında aktif siyaset öncesindeki valilik icraatıyla daha güçlü hatırlanıyor. 16 Nisan referandumundaki “hayır” tutumu nedeniyle MHP’den ihraç edilen Okutan, demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ve “vatanperverlik” paydası altında Cumhuriyet’e kurucu felsefeye dair kaygı taşıyan herkesle birlikte yürümek istediklerini vurguladı. Bu kaygıları; AKP, CHP, MHP tabanında taşıyan birçok insan olduğunu söyledi.

Okutan, yaptırdıkları anket sonuçlarının, partiye duyulan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini ifade ediyor. Notlarımdan iki soru iki cevap:

- Kimler ilgi gösteriyor?

- Kentliler, kadınlar, eğitimliler, gençler. Taşrada şu anda görünmüyoruz. Bunun bir nedeni korkudur.

- İlgi gösterenler kendisini nasıl tanımlıyor?

- Yüzde 28 milliyetçi, yüzde 27 Atatürkçü, yüzde 15 sosyal demokrat, yüzde 18 muhafazakâr.

Cengiz’e cezaevi ihalesi iptal

Cengiz İnşaat’ın, ülke tarihindeki gelmiş geçmiş en yüksek bedelli cezaevini yapması için davet edildiğini burada duyurduk. Adalet Bakanlığı, Konya Yüksek Güvenlikli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu için 27 Eylül’de pazarlık yoluyla (21/b) ihale yapmıştı. (İhalenin iki davetlisi Limak ile Özaltın-Stroysnab Kontrakt idi.) Cengiz, 675 milyon 904 bin TL yaklaşık maliyetli cezaevi inşaatı için en düşük teklifi 745.5 milyon TL ile vermişti. Bu tutar ikinci tur pazarlıkta 741.7 milyon TL’ye düşmüştü.

Yani nasıl yapılmış bir hesapsa bu, Cengiz’in düşürülmüş teklifi dahi, yaklaşık maliyetin tam 65.5 milyon TL üzerindeydi.

Bu sonuç Adalet Bakanlığı’nı dahi pek ikna etmemiş olmalı ki ihaleyi iptal ettiğini öğrendik.

Yeni tarihi öğrenince paylaşırım.