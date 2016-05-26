Havuz inşaatında çökme; 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!

Mersin’de bir kapalı havuz inşaatında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan işçilerden birisi yaralı olarak kurtulurken diğer işçi hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı havuz inşaatında temel üzerine beton dökme çalışması sırasında çökme meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, AKUT ve AFADekipleri enkaz altındaki işçi Muhittin Durmaz'ı (35), yaralı olarak çıkarttı. Kolunda kırık olduğu öğrenilen Durmaz, hastanede tedavi altına alındı.



İnşaat işçilerinin enkaz altında 17 yaşındaki Selman Mertaslan'ın da olduğu yönündeki beyanı üzerine ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.



Olayı haber alarak inşaat alanına gelen Mertaslan'ın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları, arama çalışmalarını gözyaşları ile izledi. Polis ekipleri, acılı aileyi güçlükle sakinleştirdi.



Öte yandan, arama çalışması sırasında fenalık geçiren bir işçi de hastaneye kaldırıldı.