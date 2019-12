-HAVUTÇU:"MUTLAKA KAZANMAK İSTİYORDUK" KAYSERİ (A.A) - 12.05.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, ''Uzun süre unutulmayacak bir maç oldu. Bizim için Avrupa kupaları olmazsa olmazdı. Mutlaka kupayı kazanmak istiyorduk'' dedi. 49. Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından Kadir Has Stadında düzenlenen basın toplantısında konuşan Havutçu, ilk yarıda golü bulduklarını ancak ikinci yarıda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un öne geçtiğini ifade ederek, oyuncularının gerçek bir final mücadelesi sergilediklerini belirtti. Uzun süre unutulmayacak çok güzel bir mücadele olduğunu söyleyen Havutçu, ''Bizim için Avrupa kupaları olmazsa olmazdı. Mutlaka kupayı kazanmak istiyorduk. Oyuncularım gerçek bir final mücadelesi yaptılar. Sonuçta penaltılarla kazandık, penaltı da biraz şans işidir. Beşiktaş camiasına hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu. Havutçu, bir gazetecinin, ''Gelecek yıl takımın başında mısınız?'' sorusuna, şu anda o konu hakkında hiçbir şey düşünmediğini ve bu gecenin mutluluğunu yaşamak istediğini söyledi. ''Başkan Yıldırım Demirören'le yapacağınız görüşmede Avrupa Ligi için bir rapor verecek misiniz?'' sorusuna da Havutçu, ''Beşiktaş'ta her zaman transfer olur. İhtiyacımız olan mevkileri biliyoruz. Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Bizim arzumuz her zaman Beşiktaş'ın başarılı olması. Takımın başında olalım veya olmayalım gerekli raporu vereceğiz'' yanıtını verdi. Havutçu, ''Teknik direktör olarak ilk kupanın duyguları nelerdir?'' sorusuna ise ''Allah'a şükür kısa bir dönemde böyle bir başarı nasip oldu. Teknik direktör olarak ilk kupamdı, bu bambaşka bir duyguymuş'' dedi. -''OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM''- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yaptığı basın toplantısında, maçın oyunuyla ilgili pek yorum yapmak istemediğini dile getirerek, ''225 senedir beraber olan bir kulübüz. İstikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçen sene çeyrek final yakaladık, bu sene final yakaladık. Bank Asya'dan devam eden 8 futbolcudan bugün 4'ü sahada yer aldı. Türk futboluna örnek olacak bir kulüp organizasyonu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. Maçın bir festival havasında geçtiğini anlatan Avcı, şunları kaydetti: ''Türk futbolu adına güzel şeyler oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sevgiyle geldik ve gururla bu durumu insanlarla paylaşıyorum. Özellikle bize destek veren bu seyirci gurubu bizi çok mutlu etti. Beşiktaş'a Avrupa kupalarında başarılar diliyorum.'' Avcı, bir gazetecinin, ''İstanbulspor nereye gidiyor? Ligde şampiyonluklar ne zaman yaşarsınız?'' sorusuna, ''Büyük bir yarış var. Şampiyonluk her şey değil. Bugün, futbolun gittiği noktada bir kulüp yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Öncelikle kulüp yapısıyla tesisiyle bir kulüp hayal ediyorum. Kupa her şey değildir. Doğru bir yapılanma İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ileriki yıllarda daha sağlıklı bir kulüp yapacaktır diye düşünüyorum'' karşılığını verdi. ''5 sene oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da misyonunuzu ne zaman tamamlayacağınızı düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Avcı, ''Biz, sevgiyle iletişimle ve bir aile ortamıyla Türk futboluna örek işler sergilediğimizi düşünüyorum. Benim hedeflerim hiçbir zaman bitmeyecek. Kulübümün hedefleri de bitmeyecek. Biz bu yolda, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben heyecanımı kaybetmeden burada yoluma devam ediyorum'' dedi. Avcı, ''Galatasaray başkan adayı Turgay Kıran, 'hayalimdeki hoca Abdullah Avcı'dır' dedi. Siz Kıran'la konuştunuz mu?'' sorusuna da ''Turgay abi, benim Galatasaray'da çalıştığımız dönemde idarecimizdi. Turgay abi duygularını söylemiş. Böyle bir teklif şu an yok. Olursa konuşuruz'' yanıtının verdi. -''İYİ ŞEYLER YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'' Beşiktaşlı futbolcu Bobo ise zor maç olduğunu, özellikle saha koşullarının kendilerini çok yorduğunu söyleyerek, ''Önemli olan bugün bu maçı kazanarak Avrupa kupalarında yer almaktı. Bunu da başardık'' dedi. Bobo, bir gazetecinin ''Takımda kalmak istiyor musun?'' sorusuna ise ''Benim için Beşiktaş'taki bu sezon son maçım oldu, sağlık koşullarım nedeniyle. Şu ana kadar kulüp tarafından çağrılmadım. Ben bugüne kadar her zaman Beşiktaş'ta kalma istediğimi söyledim. Bu güne kadar da benimle bir görüşme olmadı. Burada ben çok mutluydum. 5,5 yıldır Beşiktaş'tayım ve 4 kupa kazandık. İyi şeyler yaptığımı düşünüyorum'' diye konuştu.