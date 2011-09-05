-Havutçu ve Adalı'ya ziyaret İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan teknik direktör Tayfur Havutçu ve asbaşkan Serdal Adalı'yı ziyaret etti. Carvalhal, antrenör Roland Koch ve yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile birlikte Metris Cezaevi'ne geldi. Portekizli teknik adam, Koch ve Zülfikaroğlu ile cezaevine girerek Havutçu ve Adalı ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Carvalhal, Havutçu'nun ve Adalı'nın durumlarının iyi olduğunu belirterek, ''Eğer cezaevinden çıkarlarsa her şey çok güzel olacak. Hepimiz dışarı çıkmalarını umuyoruz. Çok özel bir şey konuşmadık'' dedi. Carvalhal, Beşiktaş Futbol Takımı'nın iyi durumda olduğunu, herkese iyi futbol izlettireceklerini de sözlerine ekledi.