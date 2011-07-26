Havutçu ve Adalı'nın itirazları reddedildi...

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ve protokol sorumlusu Ahmet Ateş'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına ilişkin tutuklanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik direktörü Tayfur Havutçu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutukluluklarına yapılan itirazı reddetti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Serdar Adalı, Ahmet Ateş, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu İbrahim Akın ve İskender Alın'ın itirazları reddedildi.



Soruşturmasına itirazlara red gerekçesi olarak, "Kuvvetli suç şüphesi ve delillerin tam olarak toplanamaması" gösterildi.



Ayrıca Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin itiraz da reddedildi.







