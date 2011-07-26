T24 LogoT24 Logo
Gündem

Havutçu ve Adalı'nın itirazları reddedildi...

Futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ve protokol sorumlusu Ahmet Ateş'i

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ve protokol sorumlusu Ahmet Ateş'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına ilişkin tutuklanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile Futbol Takımı Teknik direktörü Tayfur Havutçu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutukluluklarına yapılan itirazı reddetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Serdar Adalı, Ahmet Ateş, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu İbrahim Akın ve İskender Alın'ın itirazları reddedildi.

Soruşturmasına itirazlara red gerekçesi olarak, "Kuvvetli suç şüphesi ve delillerin tam olarak toplanamaması" gösterildi.

Ayrıca Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin itiraz da reddedildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24