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Havutçu ve Adalı adliyeye sevk edildi

Futbolda 'Şike Soruşturması' kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ve Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı adliyeye sevk edildi.

13 Temmuz 2011 03:00

T24 - Futbolda 'Şike Soruşturması' kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ve Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı ifadeleri alınmak üzere Beşiktaş Adliyesi'ne sevk edildi. Teknik direktör Yılmaz Vural da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade vermek üzere İstanbul Emniyeti’ne götürüldü.


Şike soruşturması kapsamında kamp yaptıkları Avusturya'dan Türkiye'ye çağırılan ve ifadelerinin ardından gözaltına alınan Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Tayfur Havutçu adliyeye sevk edildi.


Adalı ve Havutçu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmasının tamamlanmasıyla adliyeye gönderildi.


Beşiktaşlı Serdal Adalı, emniyete gelişinde “Telefonla çağırdılar ifade vermeye geldim. Beşiktaş bu işten temiz çıkacak” demişti.



Yılmaz Vural İstanbul Emniyeti'nde


Futbolda 'Şike Soruşturması' kapsamında teknik direktör Yılmaz Vural, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade vermek üzere İstanbul Emniyeti’ne götürüldü.


Futbolda 'Şike Soruşturması' kapsamında teknik direktör Yılmaz Vural sağlık kontolünden geçirildikten sonra ifade vermek üzere İstanbul Emniyeti’ne götürüldü.


Almanya'dan İstanbul'da gelen tecrübeli teknik adam sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından ifadesine başvurulmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



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