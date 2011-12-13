-Havutçu özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Şike iddialarıyla ilgili soruşturma sonrasında tahliyesine karar verilen Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Metris Cezaevi'nden dün çıkan ve bugün de bir yandan dinlenip, bir yandan da ziyaretçilerini ağırlayan Havutçu, eşi Neslihan ve kızı Mina ile birlikte, evinin önünde basın mensuplarına görüntü verdi. Bu sırada basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Havutçu, ''Özgürlüğümüze kavuştuk, ailemize kavuştuk. O yüzden inanılmaz bir mutluluk yaşıyorum'' dedi. Bugünün özel bir gün olduğunu ifade eden Tayfur Havutçu, ''Kızımın da doğum günü. O yüzden çifte bir mutluluk yaşıyoruz. Geldiğiniz için size de teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda diğer arkadaşlar da özgürlüklerine kavuşurlar'' diye konuştu. Havutçu, Beşiktaşlı taraftarların kendilerine verdiği destek konusunda ise şunları söyledi: ''İlk günden beri taraftarlarımız inanılmaz bir destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Bütün camia ve Beşiktaş taraftarı bizim yanımızdaydı. Bu da ayrı bir mutluluk verdi. Önümüzdeki günlerde bu konularla ilgili ayrı bir basın toplantısı yapacağım.'' Havutçu, ''Taraftarlar sizi çok özledi, maça gelecek misiniz?'' sorusu üzerine, ''Bakalım değerlendireceğiz. İnşallah'' diye cevapladı. -Ailesi de mutlu- Tayfur Havutçu'nun eşi ve kızı da tahliye nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler. Eşi Neslihan Havutçu, çok mutlu olduğunu ifade ederken, kızı Mina ise, doğum gününde babasının yanında olduğu için mutluluk yaşadığını kaydederek, ''Babamın doğum günümden bir gün önce gelmesi çok büyük bir şans. Uğurlu geldiğimi düşünüyorum'' dedi.