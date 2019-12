-HAVUTÇU: ÖNEMLİ OLAN FİNALE KALMAKTI GAZİANTEP (A.A) - 20.04.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Havutçu maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, zor bir karşılaşma olmasını beklediklerini, Gaziantepspor'un maça iyi başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Golü erken bulunca tedirginlik yaşadık. Sonra oyunu dengeledik. Beraberlik golünü yakaladık. İkinci golü bulduk sonra Gaziantepspor golü buldu, maç böyle bitti. Bizim için önemli olan finale kalmaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımız iyi mücadele ettiler. Kendi sahamızda aldığımız 3-0 avantajın verdiği rahatlık vardı. Bu nedenle ilk 15 -20 dakikanın çok önemli olduğunu biliyorduk. Ama ne kadar tecrübeli takım olursanız olun erken golü yedikten sonra ister istemez tedirginlik oluyor.'' -KAFKAS:İKİ MAÇTADA TURU HAK EDEN TARAFIN GAZİANTEPSPOR - Gaziantepspor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, iki maçı birden yorumladıklarında iki maçta da turu hak edenin Gaziantepspor olduğunu düşündüğünü, çünkü ilk yarıda rahat pozisyonlar yakaladıklarını, oyun ve anlayış olarak Beşiktaş'tan daha iyi olduklarını belirtti. Kafkas, ''Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar. Fakat futbol böyle. Talihsizliğimiz bu maçta da devam etti. Sonuçta Beşiktaş finale kaldı, onları tebrik ediyorum. Yalçın'ın bir pozisyonu vardı. Maçtan sonra biz herhangi bir şey söylemiyoruz. Herkesin aleyhine ve lehine kararlar çıkabiliyor'' dedi. Fenerbahçe maçından sonra bu maçı ayrı bir platformda değerlendirmek gerektiğini ifade eden Kafkas, ''Sezon başından beri kupayı getirmek için çok çabaladık. Hak etmediğimiz şekilde elendik. Skorun tersi olması gerekirken 3-0 mağlup olmuştuk. Fazla söylenecek bir şey yok'' diye konuştu. -BEŞİKTAŞ, 15. KEZ FİNALE YÜKSELDİ Futbolda bu sezon 49.'su düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gaziantepspor'u eleyen Beşiktaş, kupa tarihinde 15. kez finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da 3-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak, 15. kez finalde mücadele etme hakkını kazandı. Beşiktaş'ın finaldeki rakibi yarın Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından belli olacak. İki takım arasında İstanbul'da yapılan yarı finalin ilk ayağı 1-1 tamamlanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki final maçı 11 Mayıs Çarşamba günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. -14 FİNALDE 8 KUPA KAZANDI- Kupanın 48 yıllık geçmişinde daha önce 14 kez finalde mücadele eden Beşiktaş, kupayı 8 kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar ayrıca, Türkiye Kupası'nda son 6 sezonda 4. kez finale yükselme başarısını gösterdi. ''Kara Kartallar'', en son 2008-2009 sezonunda, İzmir'deki kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek, sezonu çifte kupayla kapatmıştı. -FİNAL YOLCULUĞUNDA BÜTÜN GOLLERİ YABANCI OYUNCULARDAN- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gaziantepspor'u eleyerek finale yükselen Beşiktaş'ın bu sezon kupada oynadığı maçlarda bütün gollerini yabancı futbolcuları attı. Kupada bu sezon şimdiye dek oynadığı 9 maçta toplam 24 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlıların gollerinin tamamı yabancılardan geldi. ''Kara Kartallar''ın kupadaki gollerini Bobo (4), Almeida (4), Guti (3), Simao (3), Nobre (2), Quaresma (2), Fernandes (2), Aurelio, Fink, Sivok ve Hilbert kaydetti. Bobo ve Almeida, 4'er golle, finale yükselen Beşiktaş'ın kupadaki en golcü isimleri olarak ön plana çıktı. -9 MAÇTA 7 GALİBİYET- Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon finale yükselene kadar oynadığı 9 maçtan 7'sini kazanırken, 1'ini yitirdi, tek beraberliğini bu akşam aldı. Kupadaki tek yenilgisini, (B) Grubu'ndaki ilk hafta maçında, deplasmanda Bank Asya 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 yenilerek alan siyah-beyazlılar, daha sonraki 7 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı. Kupa serüveninde toplam 24 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 8 gol gördü. -KUPA MESAİSİ- Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar ve gollerini atan futbolcular şöyle: Play-Off Turu: Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu: 3-0 (Uzatmada) (Guti, Bobo-2) (B) Grubu: Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1-0 Beşiktaş-Konya Torku Şekerspor: 3-2 (Antalya'da Seyircisiz) (Aurelio, Guti, Fink) Manisaspor-Beşiktaş: 2-3 (Sivok, Nobre, Guti) Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1 (Almeida, Quaresma) Çeyrek Final: Beşiktaş-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 5-0 (Bobo-2, Fernandes-2, Quaresma) Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 0-3 (Nobre, Hilbert, Almeida) Yarı Final: Beşiktaş-Gaziantepspor: 3-0 (Seyircisiz) (Simao-2, Almeida) Gaziantepspor-Beşiktaş: 2-2 (Simao, Almeida) -BEŞİKTAŞ, KASASINI DOLDURDU- Kupaya bu sezon play-off aşamasından katılan siyah-beyazlılar, finale yükselene kadarki performansıyla 2 milyon 75 bin doları hak ederken, bu miktara finalde şampiyon olursa 1 milyon 600 bin, ikinci olursa 1 milyon dolar daha ekleyecek. ''Kara Kartallar'', 11 Mayıs Çarşamba günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılacak finalde şampiyon olursa toplamda 3 milyon 675 bin, ikinci olursa da 3 milyon 75 bin doları kasasına koyacak. Ziraat Türkiye Kupası 2010-2011 sezonu ödül yönetmeliğine göre, play-off'a katılım bedeli olarak 35 bin dolar alan Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu'nu eleyip, gruplara katılım miktarı olarak 140 bin doları hak etti. (B) Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 300 bin dolar kazanırken, grubu birinci sırada tamamladığı için 200 bin dolar, çeyrek finale katılım bedeli olarak da 150 bin doları kasasına koydu. Çeyrek finalde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u her iki maçta da yenen siyah-beyazlılar, 300 bin dolar kazanırken, tur atlama primi olarak 200 bin dolar, yarı finale katılım bedeli olarak da 200 bin dolar elde etti. Yarı finalde Gaziantepspor karşısında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 300 bin dolar kazandı. Tur atlama primi olarak 250 bin dolar daha kasasına koyan ''Kara Kartallar'', finalde şampiyon olursa 1 milyon 600 bin dolar, ikinci olursa 1 milyon doları daha bu gelire ekleyecek.