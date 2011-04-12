-HAVUTÇU: ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3 puandan mutlu olduğunu söyledi. Havutçu, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Kayserispor karşısında aldığı galibiyetin ardından bugünkü maçın Kasımpaşa için önemli olduğunu ifade ederek, ''Biz de 3 puan için çıktık. Hedefimiz üst sıralar. İlk yarı oyun bizim kontrolümüzdeydi. Maç istediğimiz gibi geçti. İstediğimiz golü bulduk. 2-3 gol pozisyonumuz vardı'' dedi. Genç teknik adam, ikinci yarıda Kasımpaşa'nın pozisyonları olduğunu hatırlatarak, ''Maçın son bölümünde Kasımpaşa'nın yakaladığı pozisyonlar vardı. Defanstan çıkarken kaptırdığımız basit toplarla atakları gelişti. Bu haftalarda önemli olan 3 puan. 3 puan aldığımız için mutluyuz'' diye konuştu. -''KALICIYIM''- Takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Tayfur Havutçu, siyah-beyazlı takımda kalıcı olduğunu dile getirdi. Şu anda hedeflerinin arasında Türkiye Kupası'nı almak olduğu gibi, ligi de en iyi şekilde bitirmek istediklerini kaydeden siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ''Üst sıraları yakalayacağımıza inanıyoruz. İki hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Sezon sonunda gideceğim diye bir şey yok. Bu takımda kalıcıyım. Kendime güveniyorum'' dedi. -FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ- Beşiktaş adına ikinci yarıda iki önemli pozisyon çıkaran kaleci Cenk ise kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İyi futbol oynayarak galip geldiklerini dile getiren genç eldiven, ''Bundan dolayı sevinçliyiz. Önümüzde 6 maç var. İyi futbolla en iyi konumda ligi bitirmek istiyoruz'' dedi. Kasımpaşa karşısında takımının tek golünü atan Portekizli Almeida ise Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş ile sözleşmesinin olduğunu dile getiren Almeida, ''Buraya yeni geldim. Neden söylenti çıkıyor bilmiyorum. Burada mutluyum, mutlu olmayacağım yere gelmezdim. Öylesine de gelmedim. Burada kalmak istiyorum. Daha da devam edeceğim. Schuster'in ayrılmasının ardından fazla taktik değişiklik olmadı. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün golle bitirdim. Beşiktaş beni getirdiği için mutluyum. Önümüzdeki günlerde de üstüne koyarak devam etmek istiyorum'' şeklinde konuştu. -ÇAPA: ''MATEMATİKSEL ŞANSIMIZ VAR''- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş'a yenilmelerine rağmen ligde kalmak için matematiksel şanslarının olduğunu söyledi. Beşiktaş karşısında ilk yarıda oyuncularının zaman zaman yapması gerekeni yapmadığını anlatan Çapa, ''Boş alan bıraktığımızda Portekiz Milli Takımının forvetleri karşısında sıkıntı yaşadık. İlk 35 dakikada rakibin temposuna karşılık veremedik. İkinci yarıda oyuna tamamen hakim olduk. Bizim pozisyonlarımız vardı. İyi mücadelenin yanında iyi futbol oynadık. Mutluyuz. Hala umutluyuz. Altımızdaki takımların bile umutlu olduğunu düşünürsek, biz de şansımızı sonuna kadar sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.