-HAVUTÇU: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Gaziantepspor karşısında net bir skorla galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Havutçu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında kupa karşılaşmalarının iki ayaklı olduğunu belirterek, ''Gaziantepspor ligin etkili takımlarından biri. İlk yarı kontrollü oynamak zorundaydık. Yiyeceğimiz bir gol bizi sıkıntıya sokabilirdi. İkinci yarıda golü bulduktan sonra oyunun hakimi bizdik. İstediğimiz net bir sonuç aldık. Kupayı kazanmak istiyoruz, bunu da başaracağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı. Guti'nin performansındaki düşüşle ile ilgili bir soruya Havutçu, ''Guti bizim için önemli bir oyuncu. Ama yaşadığı sakatlıklar vardı. Performansını geriye çekti. Şu an bir sorunu yok'' diye yanıt verdi. -DÜREN: TURU GEÇMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR SKOR- Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3-0'lık skorun turu geçmek için önemli olduğunu dile getirdi. Maçın ilk yarısında oynanan futboldan ve futbolcuların konsantrasyonundan memnun kalmadıklarını dile getiren Mete Düren, ''Yerinde oyuncu değişiklikleriyle oyunu çevirmeyi bildik. Ayrıca speküle edilen oyuncuların gol atması da bizim için sevindirici oldu. Yıldız oyuncular böyle ortaya çıkıyor. 3 yıldız, oyunun seyrini değiştirdi. 'Gidiyor' denilen oyuncuların sorumluluk alması en güzel yanıt oldu'' dedi. Cezaları nedeniyle maçı seyircisiz oynamaları konusundaki soruyu yanıtlayan siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, ''Bize federasyondan ilginç bir yanıt geldi. 'Haklısınız ama biz böyle karar verdik' yanıtı geldi. 'Kurallar yok, dediğimiz olur' durumu ortaya çıkıyor. Türk futbolunun kaybettiği kesin. Sanırım seyircimizi de eğitmemiz lazım. Belki ceza almayacak şekilde biraz daha eğitmemiz gerekiyor'' diye konuştu. Guti'nin performansı konusundaki soruyu yanıtlayan Düren, ''Guti bir maç oynamadı ve birkaç tane de antrenman kaçırdı. Onun yaşında yeniden maça adapte olmak kolay değil. Teknik heyet yerinde bir kararla oyuncu değişikliği yaptı ve sonucu yakaladı. Guti yürüyen çarkın içinde olması gerekiyor'' dedi. -MAÇIN ÖNEMİNİ HERKES BİLİYORDU- Beşiktaş Kaptanı İbrahim Toraman, takım arkadaşı Simao Sabrosa ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Gaziantepspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, ''İlk yarıya iyi başlayamadık. Ama ikinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Daha fazla pozisyona girdik ve farklı galip geldik. İnşallah ikinci maçı da iyi bir şekilde bitirip finale kalmak istiyoruz'' diye konuştu. Gaziantepspor karşısında 2 gole imza atan Portekizli futbolcu Simao ise karşılaşmanın önemine dikkati çekerek, ''Bulunduğumuz durum içinde en önemli maçı oynayacağımızı biliyorduk. Kafamızda böyle bir düşünce ile çıktık ve iyi bir maç çıkardık'' dedi. Teknik direktör Bernd Schuster'in ayrılışının ardından yıldız futbolcuların da takımdan ayrılacağı yönünde spekülasyonlar yapıldığının hatırlatılması üzerine Simao, ''Bunlar dedikodu. Biz Beşiktaş Kulübü ile anlaşma yaptık. Zor dönemlerden geçtik. Kupayı aldıktan sonra zor dönemlerin biteceğini düşünüyorum'' diye konuştu. Simao, frikikten attığı golle ilgili bir soruya, ''Oynadığım takımlarda ilk serbest vuruşları ben kullanıyorum. Bu takımda sadece ben yokum. Quaeresma, Fernandes var. Genelde ben kullanmaya çalışıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. -CENK: GOLÜ YEDİKTEN SONRA TAKIMIMIZIN PERFORMANSI DÜŞTÜ- Gaziantepspor'un forvet oyuncusu Cenk Tosun, takım arkadaşı Zydrunas Karcemarkas ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, ''Bence maça çok iyi başladık. İlk yarıda gol pozisyonları ürettik. Beşiktaş ilk yarıda pozisyon üretemedi. İkinci yarıya da iyi başladık ama golü yedikten sonra takımın performansı düştü. İyi oynamadık'' diye konuştu. Tur için daha her şeyin bitmediğini kaydeden Cenk, Gaziantep'te oynanacak rövanş maçında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Kaleci Kancemarkas ise Beşiktaş karşısında kötü oynamadıklarını anlatarak, ''Biz atamadık, Beşiktaş girdiği ilk pozisyonda golü buldu. Benim de hatam vardı o golde, topu çıkarabilirdim'' diye konuştu. -BEŞİKTAŞ, FİNAL İÇİN BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI- Gaziantepspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, final için büyük avantaj yakaladı. Siyah-beyazlılar, cezaları nedeniyle seyircisiz oynanan maçta 2. yarıda Simao (2) ve Almeida'nın golleriyle rakibini 3-0 yendi. Maçın rövanşı 20 Nisan Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak ve finale yükselecek takım belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki final maçı 11 Mayıs Çarşamba günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, bu sezon 49'uncusu düzenlenen kupa tarihinde 14 kez final oynayıp, 8 kez kupayı müzesine götürürken, Gaziantepspor şimdiye dek finalde hiç mücadele edemedi. -''BELEŞTEPE''Yİ SELAMLADILAR- Beşiktaşlı futbolcular, seyircisiz maçta alınan 3-0'lık galibiyeti, kendilerini maç boyunca stat dışından ''Beleştepe'' diye adlandıran yerden destekleyen taraftarlarıyla kutladı. Maç sonunda futbolcular hep birlikte yeni açık tribünün üst tarafındaki taraftarlarını selamladılar. -RÜŞTÜ MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ- Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Rüştü Reçber, kurtarışlarıyla maçın adeta kaderini değiştirdi. Özellikle maçın 0-0 devam ettiği dakikalarda birçok Gaziantepspor atağında mutlak gollük pozisyonları önleyen Rüştü, 3-0'lık galibiyetin kahramanları arasında yer alırken, maç bitiminde protokol tribünündeki kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticilerin alkışları arasında soyunma odasına gitti. -''Q7 VE ÇETESİ'' İŞ BAŞINDA- Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetinde Rüştü'nün yanı sıra, siyah-beyazlıların Portekizli futbolcularından Quaresma, Simao ve Almeida büyük pay sahibi oldu. ''Q7'', çalımlarıyla Gaziantepspor savunmasının sol tarafını özellikle 2. yarıda oldukça yıpratırken, Simao 2, Almeida da 1 golle, takımlarının skor yükünü üstlendi. Etkisiz gününde olan Guti'nin yerine giren Fernandes ise takımına hareket getirdi. -GOLLER YİNE YABANCILARDAN- Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon toplam 22 gol atan Beşiktaş'ın gollerinin tamamı yabancı oyuncularından geldi. Siyah-beyazlı takımın bu sezon kupadaki gollerini Bobo (4), Guti (3), Almeida (3), Nobre (2), Quaresma (2), Fernandes (2), Simao (2), Aurelio, Fink, Sivok ve Hilbert attı. -SİMAO'DAN 2. FRİKİK GOLÜ- Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü frikikten atan Simao Sabrosa, siyah-beyazlı forma altında 2. serbest vuruş golünü kaydetti. Devre arasında takıma katılan Portekizli futbolcu, ligdeki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında da aynı şekilde serbest vuruştan fileleri havalandırmıştı. Maçta 2 kez fileleri havalandıran Simao, Beşiktaş'taki toplam gol sayısını ise 4'e çıkardı. -KUPA GOLCÜSÜ ALMEİDA- Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı bir diğer Portekizli futbolcu Hugo Almeida, siyah-beyazlı forma altında 5. golünü kaydetti. 74. dakikada attığı kafa golüyle takımını 2-0 öne geçiren Almeida, gollerinden 2'sini ligde, 3'ünü kupada attı. -KARTLAR HAVADA UÇUŞTU- Sert geçen maçta kartlar adeta havada uçuştu. Maçın hakemi Bülent Yıldırım, Gaziantepspor'dan 6, Beşiktaş'tan da 4 futbolcuya sarı kart gösterdi. Gaziantepsporlu Ivan ise çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. -YÖNETİCİLERDEN HAKEME ALKIŞLI TEPKİ- Protokol tribününde maçı izleyen Beşiktaşlı yöneticiler, maçın 33. dakikasında Quaresma'ya yapılan sert faul sonrasında sarı kart çıkmamasına tepki gösterdi. Gaziantepsporlu Ivan'ın faulü sonrasında Portekizli futbolcu acı içinde yerde kıvranırken, maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın Ivan'a sarı kart göstermeyip, sadece uyarmasını siyah-beyazlı yöneticiler alkışlayarak protesto etti. -SEYİRCİSİZ MAÇLARDA 9. GALİBİYET- Ziraat Türkiye Kupası'nda cezası nedeniyle Gaziantepspor maçına taraftar desteğinden yoksun çıkan Beşiktaş, son dönemde ev sahibi takım sıfatıyla seyircisiz oynadığı 13 resmi maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, 8'i Süper Lig, 5'i de Türkiye Kupası olmak üzere seyircisiz oynadığı bu maçlarda toplam 26 gol atarken, kalelerinde ise 12 gol gördü. Bu arada Beşiktaş, Gaziantepspor maçının ardından yarını izinli olarak geçirecek. Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ise 8 Nisan Cuma günü başlayacak.