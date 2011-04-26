-HAVUTÇU: KORA KOR BİR MÜCADELE OLDU KONYA (A.A) - 25.04.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, kora kor bir maç olduğunu belirterek, ''İki takım da elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncularımı kutluyorum'' dedi. Havutçu, maçın ardından yaptığı açıklamada, son sırada olan Konyaspor'un zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Bu nedenle bu maçın onlar için önemli olduğunu ifade eden Havutçu, ''İyi başladık ama iyi oynadığımız bir anda golü yedik. Sonra oyun dengeye geldi. Kora kor bir mücadele oldu. İki takım da elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyuncularımı kutluyorum.'' diye konuştu. Havutçu, bir gazetecinin ''Avrupa için Türkiye Kupası'na mı güveniyorsunuz'' şeklindeki bir sorusuna, ''Kupayı kazanırsanız Avrupa'ya gidersiniz. Lig'de de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'' yanıtını verdi. Havutçu, Nihat ile Quaresma arasında maç içindeki tartışmalarının sorulması üzerine, ''Oyun içinde olan gerginlikler. Çok büyütülecek şeyler değil'' dedi. -VURAL: RAKİBİMİZİN POZİSYONU OLMADAN MAÇI VERDİK Konyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise rakibin hiçbir pozisyon olmadan bu maçı verdiklerini belirterek, ''İkinci golü bulsaydık hakettiğimiz 3 puanı alan takım olacaktık'' dedi. Vural, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendileri açısından çok üzücü bir maç olduğunu bildirdi. Attıkları golden başka çok sayıda pozisyona girdiklerini dile getiren Vural, şöyle devam etti: ''Kazanmak adına elimizden geleni yaptık. 75. dakikada bir penaltı verildi ve durum 1-1 oldu. Rakibimizin hiçbir pozisyon olmadan bu maçı vermiş olduk. İkinci golü bulsaydık hakettiğimiz 3 puanı alan takım olacaktık. Sondaki takımlardan biri olarak, Lig'in en önemli takımlarını birini ne duruma düşürdüğümüz ortada.'' Bundan sonra kalan maçlarda futbol adına ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade eden Vural, ''Kalan maçlarda, takımımızın düşmeyi haketmediğini gösterme adına mücadele edeceğiz. 3 puan alamadığımız için çok üzgünüz'' diye konuştu. -ERTUĞRUL ARSLAN- Konyasporlu futbolcu Ertuğrul Arslan ise maça iyi başladıklarını, oynadıkları iyi futbol sonucu golü de bulduklarını söyledi. Maçın istedikleri gibi gittiği sırada bir penaltı sonrası durumun 1-1 olduğunu belirten Arslan, ''Üzgünüz. Takım olarak kötü gitse de Konyalılara, bu formaya yakışır bir mücadele etme bilincindeyiz. Maçı alsaydık Lig'de kalma noktasında ümidimiz vardı ama şimdi işimiz zorlaştı. Hakem takdir haklarını maçın başından sonuna kadar Beşiktaş lehine kullandı. Hakem maçı Beşiktaş'a verdi diye düşünmüyorum'' dedi.