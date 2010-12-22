-HAVUTÇU: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ ANTALYA (A.A) - 22.12.2010 - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu, ''Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki maçları da alarak gruptan çıkacağımızı umuyoruz. Karşımızda genç ve iyi oynayan bir takım vardı. Ama kazanmayı bildik'' dedi. Konya Torku Şekerspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise kendileri açısından çok önemli bir karşılaşma oynadıklarına dikkati çekerek, ''Biz kağıt üzerinde 2. lig takımıyız. Beşiktaş karşısında şansımız olmayacağı söyleniyordu. Maçın ilk yarım saatinde 5-6 gol atabilirdik. Karşımızda Quaresma gibi isimler olmasaydı durum farklı olurdu. Maçı koparacak pozisyonlar bulduk. Ama daha fazlasını atamadık. Biz gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Bir maç kaybettik. Beşiktaş ile aynı puana geldik. Bundan sonra Trabzonspor maçına hazırlanacağız'' diye konuştu. Beşiktaşlı Guti ise durum 3-0 olduktan sonra konsantrasyon kaybı yaşadıklarını ve dikkatsizce goller yediklerini söyledi. Guti, Türkiye liglerinde bir çok takımın eşit oyun oynadığını, Beşiktaş'ın 14 puan geriden gelerek yarıştan galip çıkabileceğini belirtti.