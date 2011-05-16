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Spor

HAVUTÇU İLE YOLA DEVAM İSTANBUL (A.A)

16 Mayıs 2011 21:21

-HAVUTÇU İLE YOLA DEVAM İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Beşiktaş Kulübü, halen görevde bulunan teknik direktör Tayfur Havutçu ile 2 artı 1 yıllık daha anlaşmaya vardığını açıkladı.   Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü toplantısı sonrasında bu kararın alındığı belirtilerek, ''Yönetimimiz, halen görevde bulunan teknik direktörümüz Tayfur Havutçu ile gelecek sezondan itibaren 2 artı 1 yıllık anlaşmaya varmıştır'' ifadesi kullanıldı.   Açıklamada, teknik direktör Tayfur Havutçu'ya başarı dileklerinde bulunulurken, ''Camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz'' denildi. 

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