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Spor

HAVUTÇU İÇİN İMZA KAMPANYASI İSTANBUL (A.A)

23 Temmuz 2011 22:12

-HAVUTÇU İÇİN İMZA KAMPANYASI İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Beşiktaş'ta, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan yönetici Serdar Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş için imza kampanyası düzenlenecek. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Serdar Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'e Özgürlük'' adı altında bir imza kampanyası gerçekleştireceklerini belirtirken, etkinliğin Beşiktaş İskelesi önündeki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde 25 Temmuz Pazartesi günü saat 12.00'de başlayıp, 26 Temmuz Salı günü yine saat 12.00'de sona ereceğini aktardı. Şikeyi lanetlediklerini ve futboldaki şiddeti de kınadıklarını aktaran Ali Rıza Dizdar, ''Ancak bunları hak etmeyen arkadaşlarımıza da özgürlük istiyoruz. Bu insanların suçları olmadığı için, aklanmaları da söz konusu değil. Onlar esir, tutsak olduklarına inanıyoruz ve özgürlük talep ediyoruz. Kampanyamızı da bunun için yapacağız'' diye konuştu. Dizdar, Adalı, Havutçu ve Ateş'e desteklerini hissettirmek istediklerini de kaydederken, ''Deliller, tutuklamayı icap ettirmiyordu. Bu delillerle tutuklanmaları hukuk adına üzücü bir şey'' ifadelerini kullandı.

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