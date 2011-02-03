-HAVUTÇU: HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - Beşiktaş Antrenörü Tayfur Havutçu, hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkıp kupayı kazanmak olduğunu söyledi. Havutçu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, kupada hedeflerinin finale çıkmak olduğunu belirterek, ''Finale çıkıp kupayı kazanmak istiyoruz. İlk maçta işi bitirmeyi istiyorduk. İkinci maça bir şey bırakmak istemiyorduk. Bu tarz karşılaşmaların ikincisi risklidir'' dedi. Üst üste buldukları gollerle rahatladıklarını kaydeden Tayfur Havutçu, ''Bu şekilde işimiz daha rahat oldu. Farklı galip geldik. Herkesi memnun ettiğimize inanıyoruz. Az görev alan oyuncular oynadı. Orta sahada değişik oynadık. Oyunumuzu etkiledi'' diye konuştu. Quaresma'nın gördüğü sarı kartla ilgili soruyu yanıtlayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ''Normal bir sarı kart gördü. Topa vurdu. Yapmaması gereken bir hareketti. Dışardan talimat gelmediği halde sarı kart gördü'' dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında hep son çizgiye inerek pozisyonlar bulduklarının hatırlatılması üzerine Havutçu, ''Hep çizgiye inip ikinci topları gelen arkadaşlara çıkarıp pozisyonlar bulduk. Bugün bunları gerçekleştirdik. Bunu önümüzdeki maçlarda da yapıp inşallah golleri bu şekilde atarız'' diyerek sözlerini tamamladı. -QUARESMA CEZALI- Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında sarı kart gören Quaresma, kupadaki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Portekizli futbolcu kupadaki rövanş maçında forma giyemeyecek. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve cezalı duruma düşen Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, mücadeleyi locadan takip etti. -AZGIN: İYİ TOP OYNAMADIK Gaziantep Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Erol Azgın ise karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de iyi sonuçlar alamamasına karşın ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirtti. Sonuç nedeniyle üzgün olduklarını kaydeden Erol Azgın, ''Beşiktaş'ın kalitesi belli. Bana göre bu maçta iyi top oynamadık. Beşiktaş'ı kutluyoruz'' dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesporlu oyunculardan Eren Özen, üzgün olduklarını belirterek, ''Beşiktaş'ı grup maçlarında bir kez yenmiştik, ama o maçta çok iyi mücadele etmiştik. Bu maçta Beşiktaş da bizim kadar mücadele etti ve kalite farkı ortaya çıktı. Biz kupada gelebileceğimiz yere kadar geldik. Beşiktaş'ı ikinci maçta 6-0 yenecek halimiz yok. Artık bundan sonra lige bakacağız'' şeklinde konuştu. Oyunculardan Ahmet Devret ise Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiklerini kaydederek, ''Artık bundan sonra lige bakmaya başlayacağız. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz'' dedi. -BEŞİKTAŞ TURU SAĞLAMA ALDI Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Bank Asya 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 5-0 yenen Beşiktaş, yarı finalin kapasını ardına kadar araladı. Grup maçlarında Gaziantep'te 1-0 yenildiği rakibini İstanbul'da rahat bir oyun sonrası farklı skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, yarı final için çok büyük avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş maçı 2 veya 3 Mart'ta Gaziantep'te oynanacak ve yarı finale yükselecek ekip belli olacak. -KUPA GOLCÜSÜ BOBO- Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında 2 gol atan Bobo, Türkiye Kupası'ndaki golcü kimliğini yine gösterdi. Almeida'nın transferinin ardından yedeğe çekilen Brezilyalı futbolcu, 11'de şans bulduğu maçta, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda 36. maçını oynadı ve 24. kez fileleri havalandırdı. Türkiye Kupası'nda bu sezon 4. golünü atan Bobo, Süper Lig'de 31 Ekim 2010 tarihindeki Sivasspor maçının ardından suskunluğunu bozarak, golle tanıştı. -FERNANDES 2 GOLLE ''SİFTAH'' YAPTI- Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Manuel Fernandes, siyah-beyazlı forma altında ilk gollerini attı. Resmi maçlarda ilk kez 11'de sahaya çıkan Portekizli futbolcu, 31 ve 48. dakikalarda fileleri havalandırarak, takımının skor gücüne katkı yaptı. Fernandes, attığı gollerin yanı sıra, mücadeleci oyunu ve paslarıyla da taraftarların beğenisini kazandı. -''Q7'' GOLÜNÜ ATTI, RÜŞTÜ'YE KOŞTU- Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, takımının 5. golünü frikikten attı. Plase bir vuruşla topu yerden filelere gönderen ''Q7'', gol sevincini yedek kulübesindeki Rüştü Reçber'e sarılarak yaşadı. -TARAFTAR FENERBAHÇE'YE TAKILDI- Beşiktaşlı taraftarlar, ikinci yarının başında skor 4-0 olunca, Fenerbahçe'ye takıldı. Sarı-lacivertli takımın Türkiye Kupası'na 29 yıldır hasret kalmasına göndermede bulunan taraftarlar, ezeli rakipleriyle dalga geçtiler. -HAKEM DENİZ ÇOBAN'A TEPKİ- Beşiktaşlı taraftarlar, ikinci yarıda Hilbert'e yapılan faullü harekete sarı kart gösteren maçın hakemi Deniz Çoban'ı protesto etti. Pozisyonda kırmızı kart bekleyen taraftarlar, Deniz Çoban'a tepki gösterirken, ''Futbolun katili Türk hakemleri'' diye de bir süre tempo tuttu.