-HAVUTÇU: FİNAL MAÇI HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Ziraat Türkiye Kupası finalinde 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Tayfur Havutçu, rakipleriyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir final maçı oynayacaklarına inandığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile birlikte Lig TV'nin sorularını yanıtlayan Havutçu, iki takımında kupayı kazanmak istediğini vurgulayarak, ''O gün iki takım da kupayı kazanmak için var gücünü ortaya koyacaktır. Zevkli bir maç olacak, güzel bir atmosferde oynanacak. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir final olacağını düşünüyorum. Umarım biz kazanırız'' dedi. Tayfur Havutçu, maçta çoğunlukla Beşiktaş taraftarı olacağını belirterek, ''Güzel bir atmosfer olacak. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ve Abdullah hocayı tebrik ediyorum. İstikrar modeli ortaya koyuyorlar. Bu alışık olmadığımız bir model. Ligden erken koptuk. Avrupa kupalarına katılabilmek için en büyük hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bunun için yatırımlar yapıldı. İki takım da kupayı almak istiyor, hak eden kazansın'' diye konuştu. Ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynadıkları iki maçı kaybetmelerinin kendilerinde olumsuz düşünce oluşturmayacağını aktaran Havutçu, ''O maçlardan gerekli dersleri çıkardık. Aynı hatalara final maçında düşmek istemiyoruz. Kadromuzda üst düzey finallerde oynamış futbolcular var. Bu bir final maçı. Ligde iki kez kaybetmiş olmamız, bizde olumsuz düşünce oluşturmaz'' ifadesini kullandı. -''BURSASPOR MAÇINI OYNAMAK İSTİYORDUK''- Tayfur Havutçu, iptal edilen Bursaspor maçında gençlere yer vermeyi düşündüklerini vurgulayarak, ''Biz maçı oynamak istiyorduk, ama olmadı. Türk futbolunda görmek istemediğimiz olaylarlardı. Bu açıdan üzgünüz'' dedi. Bazı oyuncuları Bursaspor maçında dinlendirmeyi düşündüklerini anlatan Havutçu, ''Zorlu bir deplasman maçı oynayacaktık. Kartlar ve sakatlıklar olabilirdi. Her şeyi hesap etmek zorundaydık. Bazı genç oyuncularımızı görmek istiyorduk'' diye konuştu.