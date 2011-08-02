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Spor

Havutçu dönene kadar Portekizli hoca

Tayfur Havutçu dönene kadar teknik direktörlük görevine Portekizli Carlos Carvalhal getirildi.

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Beşiktaş'ta, şike soruşturmasında tutuklu bulunan teknik direktör Tayfur Havutçu dönene kadar teknik direktörlük görevine Portekizli Carlos Carvalhal getirildi.
 

Beşikteş şike soruşturmasında tutuklanan Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun yerine Portekizli Carlos Carvalhal'ı göreve getirdi.


Carvalhal Tayfur Havutçu dönene kadar görevde kalacak.


45 yaşındaki teknik adam, 2009-2010 yıllarında Portekiz'in Sporting Lizbon takımında görev yapmıştı. Carvalhal geçen yıl hiçbir takımı çalıştırmamıştı.

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