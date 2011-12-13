Havutçu: Bütün gece uyuyamadım

T24 - 5 ay sonra tahliye olan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Havutçu, bütün gece uyuyamadığını söyledi. Havutçu, "Özgürlük bambaşka, bu da bizim için ders oldu" dedi.



Lig TV'ye konuşan Havutçu tahliye sonrası yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Çok mutluyuz. Beş ay sonra özgürlüğümüze kavuştuk. Bu da yaşanacakmış. Önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı yapacağız. Temennimiz diğer arkadaşların da özgürlüğüne kavuşması, onlar da çıkınca daha mutlu olacağım. Dünden beri gelen giden eksik olmuyor, herkes bizimle beraber. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar, hepsine teşekkür ediyorum."







Havutçu, "En çok neyi özlediniz" sorusuna "Özgürlük bambaşka, insan yaşamadan anlamıyor. Bu süreci atlatınca insanın yaşantısında çok şey değişiyor. Bu da bizim için ders oldu" şeklinde yanıt verdi.





'İnönü'nün atmosferini çok özledim'



Taraftarların karşılamasını yorumlayan Havutçu, "Çok duygulandık, hepsine teşekkür ediyoruz. Hep bizi desteklediler. Onların yeri ayrı" dedi. Stadın atmosferini özlediğini belirten Havutçu, takımın iyi gittiğini belirtti.





'İnşallah stoke maçına gideceğim'



Havutçu'nun yarınki Stoke City maçına gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Başkan Demirören'in yarın sabah döneceğini belirten Havutçu, "Başkan'la görüşme sonrası inşallah yarınki maça gideceğim" diye konuştu.





Kulübeye geçecek mi?



Havutçu, "Ne zaman sizi yedek kulubesinde taktik verirken göreceğiz" sorusuna "Carvalhal başarılı gidiyor. Başkan ve yönetimle görüşüp en sağlıklı kararı vereceğiz. Şu anda ailemle beraber olmayı düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.





Bütün gece uyuyamadı



Bütün gece hiç uyumadığını belirten Havutçu, "Bu geceyi de böyle geçiririm" dedi.





Seba: Hep dedim, ben yaparım o yapmaz



Bu arada Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, yeğeni Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'yu ziyaret etti.



Ziyaret öncesinde eve girerken gazetecilere yaptığı açıklamada Seba, ''İlk zamanlarda yapılacak bir olaydı ama maalesef bu günlere geldi. Şeref ve haysiyetle gerek futbol hayatında gerekse teknik direktörlük yaşamış bir kişidir. Benimde yeğenimdir, iftihar ediyorum onunla.

Bu kadar güzel bir olay için ne söylenir. Mutluluktan başka bir şey söylenmez'' ifadelerinin ardından, ''Ben dün akşam aradım, dün akşam gelecektim fakat gelemedim. Beşiktaş'ı sevenler de sevmeyenler de bu olaydan ders almalılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonra takip edeceği yol kendi bilgisi dahilindedir. Her zaman söyledim; 'Ben yaparım Tayfur yapmaz' dedim'' şeklinde konuştu.