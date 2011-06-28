-HAVUTÇU 3 KULVARDA DA İDDİALI İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, yeni sezonda mücadele ettikleri tüm kulvarlarda başarılı olmayı hedeflediklerini, bunun için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Beşiktaş'ın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Havutçu, yeni sezonun Türk futbolu ve Beşiktaş için hayırlı uğurlu olmasını diledi. Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlara başarı dileyen genç teknik adam, ''Çalışmalarımıza dün başladık. 4 Temmuz'a kadar çalışmalarımız burada devam edecek. Ondan sonra kamp için Avusturya'ya gideceğiz. İzinli ve sezon sonu itibarıyla milli takım kampında olan oyuncularımız var. Bu hafta içerisinde hepsi bizimle beraber olacak. Hafta başı hep beraber çalışacağız'' diye konuştu. -''YENİ TRANSFERLER GEREKEN KATKIYI SAĞLAYACAK''- Tayfur Havutçu, takımlarına dahil ettikleri oyuncuların gereken katkıyı sağlayacağını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Aramızdan ayrılan arkadaşlar oldu. Onlara da kulübümüze yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Futbolun içinde olan şeyler. Yapılan transferler var. Yeni gelen arkadaşlar da takımımıza gereken katkıyı sağlayacaklardır. Zaten inandığımız için bu arkadaşlar burada bizimle beraber. Lig uzun bir maraton, bu maratonda bütün oyunculara ihtiyacımız olacak. Bizim hedefimiz hem ligde hem Avrupa'da hem de Türkiye Kupası'nda başarılı olmak. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız.'' -''GUTİ VE QUARESMA, 1 TEMMUZ'DA BURADA OLACAK''- Havutçu, iki gündür yaptıkları antrenmanlarda yer almayan yıldız futbolcuları Guti Hernandez ile Ricardo Quaresma'nın özel izinli olduklarını belirterek, ''Kendileriyle görüştüm, Quaresma'nın annesinin bir rahatsızlığı var ondan dolayı 1 Temmuz'da burada olacak. Guti'nin de çocuklarının okul problemleri var, aynı gün bizimle idmanlara katılacak'' dedi. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen futbolcular Tabata, Ferrari, Fink ve Holosko'nun durumuyla ilgili bir soru üzerine siyah-beyazlı teknik adam, ''Bu konuyla yönetimimiz ilgileniyor. O arkadaşlar aramızda değiller zaten. Holosko'nun izni var. O, cuma günü aramızda olacak. Zaten kampa gidinceye kadar kadromuz belli olacaktır'' ifadesini kullandı. Tayfur Havutçu, İspanya'nın Valencia takımından transfer edildiği açıklanan Fernandez'in durumuyla ilgili olarak da ''Fernandez konusuyla da yönetimimiz ilgileniyor. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda aramıza katılır'' dedi. Yeni transfer düşünüp, düşünmedikleriyle ilgili bir soruya da Havutçu, ''Şu anda zaten yabancı fazlamız var. İlk önce bunu halletmemiz gerekiyor. Ondan sonra bakacağız, gerek duyduğumuz pozisyonlar olursa olabilir'' diye konuştu. -''KENDİMİZE İNANIYORUZ''- Beşiktaş'ın başında görev yaptığı için mutlu olduğuna işaret eden Tayfur Havutçu, ''Bize güvenenleri mahcup etmek etmek istemiyoruz. O yüzden var gücümüzle çalışacağız. Biz kendimize inanıyoruz. İnşallah bu sezon Beşiktaş'ın yılı olacak'' dedi.