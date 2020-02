Havran'a Millet Bahçesi

HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, İvrindi\'den sonra 2\'nci Millet Parkı\'nın temelini Havran\'a attı.

21 bin 700 metrekarelik araziye yapılacak olan Kavaklı Millet Parkı\'nın temelinin atılmasının yanı sıra yapımı önceki dönemde tamamlanan Yaya Köprüsü’nün de açılışının yapıldığı törene AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey’in yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Millet Parklarının sayısının her geçen gün daha da artacağını ifade ederken özetle şunları söyledi:

\"Burası Havran. Çanakkale Savaşı’nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı’nın memleketi. Burası manevi büyüklerimizden Hafız Nureddin Efendi’nin memleketi, Rıdvan Efendi’nin memleketi. Havran mezarlığında nice büyük zatlar yatar. Hem mana ehli, hem devlet ehli, Havran’a hizmet etmiş nice zat yatar. Havran’ın mezarlığı mutlaka gezilmeli, mutlaka oralardan ibret alınmalı. Dünya hırsına ve hevesine kapılarak bizi biz yapan değerleri ayaklar altına alarak hiçbir yere varamayız. Bizler birbirimize sahip çıkacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız inşallah. Havran buram buram tarih kokan bir ilçemiz. İnşallah tarihi eserleri sayın belediye başkanlığımız önderliğinde, büyükşehir ve devletimizin katkılarıyla sokakları yeniden düzenleyeceğiz. Tarihi binaları restore ederek gelecek nesillere taşınması konusunda gayret edeceğiz. İki gün önce Havran 2018 Festivali’nin açılışı için Tarihi Konak’taydık. Orada bir Kent Müzesi kazandırıldı. Sadece Havran değil, bütün körfezin, bütün Balıkesir’in hafızası olacak nitelikte. Bu gayretli çalışmalarından dolayı Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy kardeşime kocaman bir alkış rica ediyorum. Göreve geldiği günden bu yana kırsal mahallelerinden merkeze kadar Havran’ın bütün sorunlarıyla ilgileniyor. Büyükşehire her gelişinde Havran’daki hizmetler konuşuluyor. Bugün bu hizmetler için buradayız. Bugün Havran’a yapılan hizmetlerden bahsedeceğiz.\"

KÖRFEZ BÖLGESİNİ ÖNEMSİYORUZ

Körfez Bölgesi ile irtibatı koparmamak için irtibat bürosu anlamında birim oluşturduklarının altını çizen Başkan Zekai Kafaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Körfezle ilgili bu bölgelerin merkezle yakinen irtibatta olması için buraya Edremit merkezde koordinasyon merkezi açtık. Haftanın bir günü gelip buradaki, körfez ilçelerimizdeki vatandaşlarımızla buluşmak için. Vatandaşlar zahmet etmesin diye biz ayaklarına geliyoruz. Çarşamba günleri oradaki Edremit’teki büyükşehir ofisinde oluyorum. Daire başkanlarımız ve ilgili birimlerimiz daima orada. Her hafta gelişimde körfezdeki bir ilçemize uğruyoruz, oradan Edremit’teki yerimize gidiyoruz. Böylelikle büyükşehirin bütün birimleri en ücra noktalarda temsil edilecek. En azından daire başkanı seviyesinde sorunlara çözüm üretilecek. Bunun aynısını Güney Marmara bölgemizde Bandırma ilçemizde yaptık. Perşembe günleri de oraya giderek oradaki hizmetleri sorunları yerinde gözlemliyoruz ve vatandaşlarımızla mutlaka buluşuyoruz.\"

2 MİLYONLUK PARK

Temeli atılan Millet Parkı hakkında açıklamalarda da bulunan Belediye Başkanı Kafaoğlu,

\"Millet Parkı yaklaşık olarak toplam proje alanı 21,765 metrekare, maliyeti KDV dahil 2 milyon 80 bin TL. 7573 m2 yeşil alanı, 1070 m2 çocuk oyun alanları, 2000 m2 piknik alanları, sert zemin imalatı, semt spor sahası, amfi oturma alanı, fitness alanı ve yürüyüş yollarıyla tam manasıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek pozisyonda\" dedi.

Törendeki konuşmaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve protokol üyeleri Kavaklı Millet Parkı’nın temelini atarken yaya köprüsününde açılışını gerçekleştirdi.



