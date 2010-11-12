-HAVLAYAN KÖPEK HAYAT KURTARDI ESKİŞEHİR (A.A) - 12.11.2010 - Eskişehir'de evinde yangın çıkan 86 yaşındaki kadın, köpeğin havlama seslerine uyanan yan binadaki komşusu tarafından kurtarıldı. Şeker Mahallesi Şahane Sokak'taki tek katlı müstakil evinde yalnız yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken Aliye Dağlı (86), bayram temizliği yapan yakınları evden ayrıldıktan sonra uyumak için yattı. Saat 00.10 sularında doğalgaz sobasının üzerinde unutulan yanıcı bir temizlik malzemesi tutuştu ve evde yangın çıktı. Bu sırada komşunun ''pamuk'' adlı köpeği havlamaya başladı. Uzun süre köpeğin havlamasına şüphelenen bitişikteki komşu Rıza Kılıç (51) uyanıp dışarı çıktığında Aliye Dağlı'nın evinde yangın olduğunu fark etti. Evin camlarını kırıp içeri giren Kılıç, yürüyemeyen yaşlı kadını dışarı çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Aliye Dağlı ile onu kurtarmaya çalışırken eli yanan Rıza Kılıç, 112 Acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Rıza Kılıç, ayakta tedavi edilirken, Aliye Dağlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.